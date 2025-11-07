Az Átlátszó és Magyar Péter érvelése szinte ugyanaz az adatszivárgási ügyben

Miközben zajlik minden idők egyik legnagyobb adatvédelmi botránya, természetesen a szokásos módon az NGO-k is megpróbálják az eset farvizén támadni a nemzeti oldalt – számolt be róla a Tűzfalcsoport.
Mint írják, ennek ékes példája az Átlátszó tiszás botrányról szóló cikke, amelyben konkrét javaslatokkal látják el a tiszásokat, hogy mit tehetnek ez őket ért példátlan jogsértéssel szemben: feljelentés, adatvédelmi hatósághoz fordulás, polgári per.
Magyar Péter később épp ezt javasolta azoknak, akiknek képtelen volt a Tisza Párt az applikáció tekintetében megvédeni a személyes adatait.
A lap felidézi, hogy bár még a 444.hu is megírta, az Átlátszó nem tartotta fontosnak egy ilyen cikk megjelentetését akkor, amikor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint Magyar Péter jogellenesen hozott nyilvánosságra személyes adatokat, amikor kiposztolta az ATV-s dolgozók vallási hovatartozását.
20 millió eurós büntetés Magyar Péteréknek?
A cikk szerzőjét nem zavarta meg az a tény, hogy az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete szerint különösen súlyos jogsértésnek minősül és akár 20 millió eurós büntetést is vonhat maga után:
- ha az érintettek jogait (hozzáférés, törlés, tiltakozás) nem biztosítja,
- ha az adatokat jogosulatlanul továbbítja harmadik országba,
- ha nem védi meg kellően az adatokat technikailag vagy szervezetileg.
A Tisza Párt felelőssége mindhárom kérdéskörben felmerülhet a lap szerint.
Átlátszó bevétel
A portál megjegyzi, az NGO-ként számon tartott atlatszo.hu mögötti Közhasznú Nonprofit Kft. a 2024. január 01. - 2024. december 31. időszakra vonatkozó, általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása szerint 3 millió forint árbevételt és 211 millió forint egyéb bevételt realizált.
Az anyagi ráfordítás tavaly összesen 65 millió forint, amelyből:
- 10,6 millió forint külsős munkatársak szerződéses honoráriuma, film- és videókészítés költségei
- 16 millió forint informatikai költség, online szolgáltatások előfizetési díjai, telekommunikációs költségek
- 10 millió forint könyvviteli és más adminisztratív szolgáltatások díja
- 5,8 millió forint irodai költségek (bérleti díj, rezsi és működési költségek, posta, nyomdai költségek)
- 7,9 millió forint terjesztési, hirdetési és reklámköltség; oknyomozásokhoz kapcsolódó adatigénylési költségek
- 7,2 millió forint jogi tanácsadás díja.