Lánczi: A vizsgálat mindent feltárt, az Átlátszó csak terel és perel

Mint ismert, az Átlátszó nevű portál idén év elején pert indított a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen, miután a hivatal vizsgálati jelentése rávilágított: az úgynevezett „független portál” valójában külföldi érdekcsoportokból kap támogatást, és tudatosan próbálja befolyásolni a magyar közvéleményt.
Ismét világossá vált: az igazság a mi oldalunkon áll”
– írta Lánczi Tamás, hangsúlyozva, hogy az Átlátszó a vizsgálat során elzárkózott az együttműködéstől, és most sem hajlandó nyilvánosságra hozni saját szerepét a Magyarországot támadó uniós jelentésekben.
Külföldi érdekeket szolgáló hálózat
A Szuverenitásvédelmi Hivatal feladata, hogy feltárja és átláthatóvá tegye azokat a szervezeteket, amelyek külföldi pénzekből, idegen érdekek mentén próbálják befolyásolni a magyar politikai döntéshozatalt. A hivatal jelentése szerint az Átlátszó több alkalommal közreműködött olyan anyagokban, amelyek alapot adtak az Európai Parlament Magyarországot elítélő dokumentumaihoz, köztük a Sargentini-jelentéshez is. Lánczi Tamás szerint az ügy tanulsága egyértelmű: a külföldi érdekeket kiszolgáló szervezetek most már a bíróságon próbálják támadni azokat, akik feltárják a működésüket.
Továbbra is állítjuk, hogy az Átlátszó hírszerzési és dezinformációs tevékenysége sérti Magyarország érdekeit, és veszélyezteti nemzeti szuverenitásunkat”
– zárta gondolatait Lánczi.