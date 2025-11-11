Lánczi: A vizsgálat mindent feltárt, az Átlátszó csak terel és perel

Hírlevél

Lánczi Tamás szerint újra bebizonyosodott, hogy az Átlátszó nem független portál, hanem külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott: a szervezet továbbra sem vállalja valódi szerepét a Magyarországot támadó jelentések elkészítésében.
Mint ismert, az Átlátszó nevű portál idén év elején pert indított a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen, miután a hivatal vizsgálati jelentése rávilágított: az úgynevezett „független portál” valójában külföldi érdekcsoportokból kap támogatást, és tudatosan próbálja befolyásolni a magyar közvéleményt. 

Átlátszó
Az Átlátszó a Szuverenitásvédelmi hivatal szerint közreműködött olyan, Magyarországot lejárató anyagok készítésében, mint a Judith Sargentini EP-képviselő jelentése (Fotó: EP)

Ismét világossá vált: az igazság a mi oldalunkon áll” 

– írta Lánczi Tamás, hangsúlyozva, hogy az Átlátszó a vizsgálat során elzárkózott az együttműködéstől, és most sem hajlandó nyilvánosságra hozni saját szerepét a Magyarországot támadó uniós jelentésekben.

Külföldi érdekeket szolgáló hálózat

A Szuverenitásvédelmi Hivatal feladata, hogy feltárja és átláthatóvá tegye azokat a szervezeteket, amelyek külföldi pénzekből, idegen érdekek mentén próbálják befolyásolni a magyar politikai döntéshozatalt. A hivatal jelentése szerint az Átlátszó több alkalommal közreműködött olyan anyagokban, amelyek alapot adtak az Európai Parlament Magyarországot elítélő dokumentumaihoz, köztük a Sargentini-jelentéshez is. Lánczi Tamás szerint az ügy tanulsága egyértelmű: a külföldi érdekeket kiszolgáló szervezetek most már a bíróságon próbálják támadni azokat, akik feltárják a működésüket.

Továbbra is állítjuk, hogy az Átlátszó hírszerzési és dezinformációs tevékenysége sérti Magyarország érdekeit, és veszélyezteti nemzeti szuverenitásunkat”

– zárta gondolatait Lánczi.

