Lánczi: A vizsgálat mindent feltárt, az Átlátszó csak terel és perel

Mint ismert, az Átlátszó nevű portál idén év elején pert indított a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen, miután a hivatal vizsgálati jelentése rávilágított: az úgynevezett „független portál” valójában külföldi érdekcsoportokból kap támogatást, és tudatosan próbálja befolyásolni a magyar közvéleményt.

Az Átlátszó a Szuverenitásvédelmi hivatal szerint közreműködött olyan, Magyarországot lejárató anyagok készítésében, mint a Judith Sargentini EP-képviselő jelentése (Fotó: EP)

Ismét világossá vált: az igazság a mi oldalunkon áll”

– írta Lánczi Tamás, hangsúlyozva, hogy az Átlátszó a vizsgálat során elzárkózott az együttműködéstől, és most sem hajlandó nyilvánosságra hozni saját szerepét a Magyarországot támadó uniós jelentésekben.