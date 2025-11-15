Donald Trump újra Orbán Viktort dicsérte

Arról kérdezte a GB News brit hírcsatorna Donald Trumpot, hogy az európai országok vezetői – különösen az Egyesült Királyságé – hihetetlenül érzékenyek arra a javaslatra, hogy a saját népük fontosabb, mint a más országokból érkező emberek. Donald Trump erre válaszolva azt mondta:

Trump: Magyarországon van egy Orbán Viktor nevű ember, akit a többi vezető utál, de aki fantasztikus munkát végez

„Magyarországon van egy Orbán Viktor nevű ember, akit a többi vezető utál, de aki fantasztikus munkát végez. Tudod, hány embert engedett be az országába? Nullát. És nincs velük semmi gondja.”

Arra a kérdésre, hogy jó elnöknek lenni kissé olyan-e, mint apának lenni, Trump azt válaszolta: „Szeretem az embereket. Szeretem az országomat” – számolt be a Magyar Nemzet.

Emlékezetes: Donald Trump a washingtoni találkozó során is elismerőleg méltatta Orbán Viktor szigorú bevándorláspolitikáját, és hangsúlyozta, hogy az uniós vezetőknek több tisztelettel kellene viszonyulniuk Magyarországhoz, lévén a magyar kormányfőnek ebben a kérdésben (is) igaza volt.