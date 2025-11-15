Hírlevél

Orbán Viktor

Donald Trump újra Orbán Viktort dicsérte

A magyar miniszterelnök fantasztikus munkát végez – méltatta Donald Trump Orbán Viktort a GB Newsnek adott interjújában.
Orbán ViktorDonald TrumpEgyesült Királyság

Arról kérdezte a GB News brit hírcsatorna Donald Trumpot, hogy az európai országok vezetői – különösen az Egyesült Királyságé – hihetetlenül érzékenyek arra a javaslatra, hogy a saját népük fontosabb, mint a más országokból érkező emberek. Donald Trump erre válaszolva azt mondta:

Trump, Orbán viktor WASHINGTON, DC - NOVEMBER 07: U.S. President Donald Trump speaks during a bilateral lunch with Prime Minister of Hungary Viktor Orban in the Cabinet Room of the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Trump and Orban discussed the war in Ukraine, Hungarys purchase of Russian oil, and European relations. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Trump: Magyarországon van egy Orbán Viktor nevű ember, akit a többi vezető utál, de aki fantasztikus munkát végez
Fotó: ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Magyarországon van egy Orbán Viktor nevű ember, akit a többi vezető utál, de aki fantasztikus munkát végez. Tudod, hány embert engedett be az országába? Nullát. És nincs velük semmi gondja.”  

Arra a kérdésre, hogy jó elnöknek lenni kissé olyan-e, mint apának lenni, Trump azt válaszolta: „Szeretem az embereket. Szeretem az országomat” – számolt be a Magyar Nemzet.

Emlékezetes: Donald Trump a washingtoni találkozó során is elismerőleg méltatta Orbán Viktor szigorú bevándorláspolitikáját, és hangsúlyozta, hogy az uniós vezetőknek több tisztelettel kellene viszonyulniuk Magyarországhoz, lévén a magyar kormányfőnek ebben a kérdésben (is) igaza volt.

 

 

