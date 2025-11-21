A 2022-es balliberális összefogás arcai bukkannak fel a tiszás jelöltek között

Érdemes kétszer is rápillantani a Tisza jelöltjeire, hogy rájöjjünk kik is ők és honnan jöttek – mondta Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz vezetője legfrissebb videójában mutatta be Magyar Péter baloldalról válogatott aspiránsait, köztük Bódis Krisztinát, momentumos, valamint a szocialista múlttal rendelkező személyeket.
Szentkirályi Alexandra videójából kiderül, nincs új a nap alatt, Magyar Péter és a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei között rendre balliberális emberek bukkannak fel. A kormánypárti politikus azt írta,
A 2022-es balliberális összefogás arcai újra felbukkantak és még mindig túl baloldaliak és még mindig túl kockázatosak a magyaroknak.
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a minap egy fénymásolóval illusztrálva mutatta be, hogyan lesznek
az MSZP, a Jobbik, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd, valamit a DK egykori emberiből tiszás jelölt.
