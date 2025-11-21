Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Bódis Krisztina

A 2022-es balliberális összefogás arcai bukkannak fel a tiszás jelöltek között

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Érdemes kétszer is rápillantani a Tisza jelöltjeire, hogy rájöjjünk kik is ők és honnan jöttek – mondta Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz vezetője legfrissebb videójában mutatta be Magyar Péter baloldalról válogatott aspiránsait, köztük Bódis Krisztinát, momentumos, valamint a szocialista múlttal rendelkező személyeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bódis KrisztinatiszásSzentkirályi AlexandraPárbeszédbaloldalaspiránsMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra videójából kiderül, nincs új a nap alatt, Magyar Péter és a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltjei között rendre balliberális emberek bukkannak fel. A kormánypárti politikus azt írta, 

A 2022-es balliberális összefogás arcai újra felbukkantak és még mindig túl baloldaliak és még mindig túl kockázatosak a magyaroknak.

 

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a minap egy fénymásolóval illusztrálva mutatta be, hogyan lesznek 

az MSZP, a Jobbik, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd, valamit a DK egykori emberiből tiszás jelölt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!