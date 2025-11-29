Balliberális újságírók és tiszás „civilek” estek Menczer Tamásnak

Menczer Tamás először az „A Hang” nevű vélhetően balliberális „civil” szervezet kérdezőjének válaszolt: Én nagyon szívesen válaszolok mindenkinek, csak először az újságíróknak szerettem volna, de szívesen válaszolok önnek is. Tehát a miniszterelnök-jelölti vitával kapcsolatban az álláspontunk világos és változatlan. Azonnal lehetne miniszterelnök-jelölti vita, hogyha a magyar ellenzéknek, a magyar balliberális oldalnak volna egy független miniszterelnök-jelöltje.

MENCZER TAMÁS (FOTÓ: FACEBOOK)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Az én miniszterelnök-jelöltem természetesen a jelenlegi miniszterelnök, Orbán Viktor.

Közben Menczer Tamást nem hagyták tovább mondani a válaszát a balliberális újságírók, többször is félbeszakították a mondandóját, végül a kormánypártok kommunikációs igazgatója folytatta:

Tehát az úr azt kérdezte, hogy ki lenne független miniszterelnök-jelölt a magyar ellenzék részéről? Az, akit nem külföldről fizetnek, irányítanak, nem külföldi bábfigura, és a mentelmi jogát nem külföldiek, például brüsszeliek tartják a kezükben!

– hangsúlyozta Menczer Tamás.