Mutatjuk, miből áll össze Magyar Péter pártjának 1300 milliárdos baloldali megszorító csomagja

A Tisza Párt radikális programja több ponton a kommunizmusból már jól ismert újraelosztást helyezi a gazdasági növekedés elé, és megnövelné az állam befolyásoló szerepét. Emellett azonban gyanúsan kevés szó esik arról, hogy a megnövekedett szociális és egyéb kiadásokat milyen fenntartható forrásokból teremtenék elő. Mutatjuk a baloldali megszorító csomag részleteit!
Radikálisan balra húznák Magyar Péterék a közteherviselést
A tervezet több olyan intézkedést is tartalmaz, amely alapjaiban írná át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját:
- többkulcsos adó bevezetése,
- a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,
- a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,
- 32 százalékos, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó (áfa), kiegészülve az alkoholra és dohánytermékekre kivetett új különadókkal,
- új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.
A Tisza Párt adóreformja a mindennapokban is fájdalmas lenne
A progresszív adórendszerrel minden adófizető zsebébe belenyúlna az állam. A jelenlegi 15 százalékos áfa-kulcs mellé további kettő kerülne bevezetésre, már 22 százalékos áfát fizetnének azok, akik bruttó 416 ezer forint felett keresnek. Mivel ez bőven a bruttó átlagfizetések alatt van, így már ez is a magyarok széles rétegét érintené. A bruttó 1,25 millió forint felett keresők esetében pedig 33 százalékra ugrana az adókulcs. Számítások szerint ez azt jelenti, hogy
a jelenleg átlagos keresettel rendelkező magyaroknak éves szinten akár több százezer forinttal többet kellene befizetniük az államkasszába, csak emiatt az egy intézkedés miatt.
A baloldali program azonban itt nem áll meg, hiszen a Tisza eltörölné a nemzeti kormány által bevezetett családi adókedvezmények – például a két-, illetve háromgyermekes édesanyák szja-mentességét – jelentős részét is.
Szintén mindenkit érintene a bevezetni tervezett vagyonadó, amelyet Magyar Péter régóta kerülget a kommunikációjában, de részleteiben már nem olyan elnéző, mint a Tisza Párt elnöke.
A tervezet szerint
a Tisza-féle vagyonadóban minden magyar állampolgár érintett lenne, akinek az összvagyona meghaladja az 500 millió forintot.
A határvonal viszont nem egy-egy vagyonelemre, hanem a teljes vagyonra vonatkozik. Beleszámítana az összes ingatlan, minden 1600 köbcenti fölötti autó, üzletrész, értékpapír, műtárgy, sőt még a magasabb értékű ékszerek is.
Ha esetleg valaki úgy van vele, hogy őt ez nem érinti, mert egyedül él egy garzonban a kutyájával, vagy macskájával, a Tisza Párt azokra is gondolt. Bevezetnék az eb- és macskaadót. Minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni.
Progresszív adóprés a vállalkozásoknak is
Bár Magyar Péter folyamatosan azt hangoztatja, hogy a kkv-kat támogatnák a multikkal szemben, a program nem erről tesz tanúbizonyságot. Teljesen eltörölnék az ekhót, és ahogy már korábban kiderült, a vállalkozások adóját is megemelnék.
Ennek megfelelően a kedvezményes KIVA-rendszerből a legtöbb kis- és közepes vállalkozás kiesne.
A társadalombiztosítási (Tb-) rendszer átformálása
A Tisza Párt átalakítaná a teljes Tb-rendszert is. Megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át.
Ezt már korábban is tapasztaltuk a megnyilatkozásokból, hogy Magyar Péter pártja a fizetős egészségügyben hisz.
A Tisza Párt tehát az állam szerepének jelentős kiterjesztését, a jövedelmek és vagyonok átfogó újraelosztását, valamint a közteherviselés radikális átrendezését tervezi.