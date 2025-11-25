Hírlevél

Rendkívüli!

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Most jött!

Zelenszkij megtört a nyomás alatt: Ukrajna jóváhagyta a békejavaslatot

Magyar Péter

Mutatjuk, miből áll össze Magyar Péter pártjának 1300 milliárdos baloldali megszorító csomagja

56 perce
Olvasási idő: 8 perc
A Tisza Párt kedden nyilvánosságra került, több száz oldalas gazdasági tervezete radikális baloldali fordulatot vázol fel, amely az állam szerepének drasztikus kiterjesztésére és a javak újraelosztására épül. Magyar Péter a terv kidolgozásával Dálnoki Áront, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetőjét bízta meg, akinek munkáját több párttársa segítette. Mutatjuk, miből áll össze, illetve mit érinthet az 1300 milliárd forintos baloldali megszorító csomag!
Magyar PéterTisza PártTisza-adóközteherviselésmegszorításokbaloldalgazdasági reformadóemelés

A Tisza Párt radikális programja több ponton a kommunizmusból már jól ismert újraelosztást helyezi a gazdasági növekedés elé, és megnövelné az állam befolyásoló szerepét. Emellett azonban gyanúsan kevés szó esik arról, hogy a megnövekedett szociális és egyéb kiadásokat milyen fenntartható forrásokból teremtenék elő. Mutatjuk a baloldali megszorító csomag részleteit!

baloldali megszorító csomag, A Tisza Párt reformjaiban mindent lehet.
A Tisza Párt által kidolgozott baloldali megszorító csomagban „gazdasági reform” címszó alatt szinte mindent lehet (kép forrása: YouTube) 

Radikálisan balra húznák Magyar Péterék a közteherviselést

A tervezet több olyan intézkedést is tartalmaz, amely alapjaiban írná át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját:

  • többkulcsos adó bevezetése,
  • a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,
  • a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,
  • 32 százalékos, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó (áfa), kiegészülve az alkoholra és dohánytermékekre kivetett új különadókkal,
  • új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.
A Tisza visszavágná az anyák és a nyugdíjasok járadékait, inkább kedvezne a bankoknak és a multiknak

A Tisza Párt adóreformja a mindennapokban is fájdalmas lenne

A progresszív adórendszerrel minden adófizető zsebébe belenyúlna az állam. A jelenlegi 15 százalékos áfa-kulcs mellé további kettő kerülne bevezetésre, már 22 százalékos áfát fizetnének azok, akik bruttó 416 ezer forint felett keresnek. Mivel ez bőven a bruttó átlagfizetések alatt van, így már ez is a magyarok széles rétegét érintené. A bruttó 1,25 millió forint felett keresők esetében pedig 33 százalékra ugrana az adókulcs. Számítások szerint ez azt jelenti, hogy

a jelenleg átlagos keresettel rendelkező magyaroknak éves szinten akár több százezer forinttal többet kellene befizetniük az államkasszába, csak emiatt az egy intézkedés miatt.

A baloldali program azonban itt nem áll meg, hiszen a Tisza eltörölné a nemzeti kormány által bevezetett családi adókedvezmények – például a két-, illetve háromgyermekes édesanyák szja-mentességét – jelentős részét is.

Szintén mindenkit érintene a bevezetni tervezett vagyonadó, amelyet Magyar Péter régóta kerülget a kommunikációjában, de részleteiben már nem olyan elnéző, mint a Tisza Párt elnöke. 

Mráz Ágoston a 130 milliárdos baloldali csomagról: Ha a Tisza tervei valósak, a választási győzelmük valószínűtlen

A tervezet szerint 

a Tisza-féle vagyonadóban minden magyar állampolgár érintett lenne, akinek az összvagyona meghaladja az 500 millió forintot. 

A határvonal viszont nem egy-egy vagyonelemre, hanem a teljes vagyonra vonatkozik. Beleszámítana az összes ingatlan, minden 1600 köbcenti fölötti autó, üzletrész, értékpapír, műtárgy, sőt még a magasabb értékű ékszerek is.

Dömötör Csaba: A tiszás megszorító csomag tervei Brüsszelből származnak

 Ha esetleg valaki úgy van vele, hogy őt ez nem érinti, mert egyedül él egy garzonban a kutyájával, vagy macskájával, a Tisza Párt azokra is gondolt. Bevezetnék az eb- és macskaadót. Minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni.

Progresszív adóprés a vállalkozásoknak is

Bár Magyar Péter folyamatosan azt hangoztatja, hogy a kkv-kat támogatnák a multikkal szemben, a program nem erről tesz tanúbizonyságot. Teljesen eltörölnék az ekhót, és ahogy már korábban kiderült, a vállalkozások adóját is megemelnék

Részletek: a Tisza tönkre akarja tenni a magyar vállalkozásokat

Ennek megfelelően a kedvezményes KIVA-rendszerből a legtöbb kis- és közepes vállalkozás kiesne.

A társadalombiztosítási (Tb-) rendszer átformálása

A Tisza Párt átalakítaná a teljes Tb-rendszert is. Megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át. 

Ezt már korábban is tapasztaltuk a megnyilatkozásokból, hogy Magyar Péter pártja a fizetős egészségügyben hisz.

Fizetős egészségügyi rendszerben hisz a Tisza szakértője

A Tisza Párt tehát az állam szerepének jelentős kiterjesztését, a jövedelmek és vagyonok átfogó újraelosztását, valamint a közteherviselés radikális átrendezését tervezi. 

Kocsis Máté posztja is baloldali megszorító csomagról szól:

Tisza-csomag
