Brutális baloldali megszorító csomag: elképesztő összegek a Tisza Párt kiszivárgott dokumentumaiban

Az Index birtokába került dokumentum szerint a Tisza Párt baloldali megszorító csomagot készít elő, amely a közteherviselés gyökeres átalakítását célozza. A program évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt biztosítana a költségvetésnek adó- és járulékemelésekből.

Baloldali megszorító csomag: 1300 milliárd forintos terhek a Tisza Párt terveiben

Fotó: Magyar Nemzet

A terv radikális lépéseket tartalmaz:

a progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, a családi kedvezmények jelentős csökkentése és új vagyonadó kivetése széles társadalmi rétegeket érintene.

A kis- és középvállalkozások számára szintén érezhető adóteher-növekedést jelentene a társasági adórendszer átalakítása, a kedvezményes KIVA-rendszer szűkítése, illetve az ekhó eltörlése.

A TB-rendszer is átalakulna

A baloldali megszorító csomag nemcsak az adózási rendszert reformálná, hanem a TB-rendszert is radikálisan átalakítaná:

a jelenlegi állami alapú társadalombiztosítás helyett a magánnyugdíjpénztárak és biztosítók vennék át a szerepet, a dolgozók jelentősen magasabb járulékfizetésével.

A csomag része továbbá az autók, az alkohol- és dohánytermékek áfájának 32 százalékra emelése, valamint új vagyon- és szolidaritási adók bevezetése.

A dokumentum szerint a baloldali megszorító csomag célja a társadalmi egyenlőség erősítése és a közpénzek hatékony újraelosztása, ugyanakkor a szakértők szerint komoly fiskális kockázatot hordozhat, mivel a gazdasági növekedés és a versenyképesség háttérbe szorulhat. A program az állami szerepvállalás megerősítésére építene, de kérdéses, hogy a tervezett intézkedések hosszú távon fenntarthatóak lennének a magyar gazdaság jelenlegi szerkezetében.



