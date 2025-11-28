Utolsó felvonás! A baloldali színjáték a végéhez közeledik

Ugyanolyan balliberális színjáték, mint volt a Márki-Zay Péter idejében. Mindenki emlékezhet, akkor is azt mondták, hogy előválasztás van, és a végére minden le volt zsírozva, az egy jelölt marad, visszalép, odalép, idelép, most meg még ez sincs – mondta Menczer Tamás.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:
Most valakik azt mondják, hogy te klikkeljél oda, majd mi ott a sötét szobában összeszámoljuk, hogy hova klikkeltetek. És a híres, az „igazmondásáról” elhíresült Magyar Péter majd a végén eredményt hirdet. Tehát, hogy ebből tudhatjuk, hogy ez nagyon megalapozott. De ennél is lényegesebb, hogy ugye tele vannak balosokkal, Baranya erre a legjobb példa, hát ott minden jelölt valamilyen leágazás, különböző utak miatt a régi szocikhoz köthető. Meg hát azért az is beszédes, hogy Szigetvári Viktor mutatta őket be a Partizánban!
– hangsúlyozta Menczer Tamás.