Rendkívüli!

"Kokaint szipogató illegitim bohóc" – durván nekimentek Zelenszkijnek

Magyar Péter

Utolsó felvonás! A baloldali színjáték a végéhez közeledik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az „igazmondásáról híres” Magyar Péter ma elmondja, hogy kik nyerték az előválasztás nevű balos színjátékot. Úgy izgulok! – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Bayer show-ban.
Ugyanolyan balliberális színjáték, mint volt a Márki-Zay Péter idejében. Mindenki emlékezhet, akkor is azt mondták, hogy előválasztás van, és a végére minden le volt zsírozva, az egy jelölt marad, visszalép, odalép, idelép, most meg még ez sincs – mondta Menczer Tamás.

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Bayer show-ban

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Most valakik azt mondják, hogy te klikkeljél oda, majd mi ott a sötét szobában összeszámoljuk, hogy hova klikkeltetek. És a híres, az „igazmondásáról” elhíresült Magyar Péter majd a végén eredményt hirdet. Tehát, hogy ebből tudhatjuk, hogy ez nagyon megalapozott. De ennél is lényegesebb, hogy ugye tele vannak balosokkal, Baranya erre a legjobb példa, hát ott minden jelölt valamilyen leágazás, különböző utak miatt a régi szocikhoz köthető. Meg hát azért az is beszédes, hogy Szigetvári Viktor mutatta őket be a Partizánban!

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

