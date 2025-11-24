A bevándorlás oltárán feláldozott Bécsről posztolt megrázó videót az államtitkár

„Petra Steger osztrák Patrióta EP-képviselő meghívására Bécsbe látogattunk, hogy saját szemünkkel lássuk, mit okozhat egy országban az illegális bevándorlás” – mondja a videóban Zsigmond Barna Pál. „Ez a kerület (Favoriten, az osztrák főváros főként muszlimok lakta negyede – a szerk.) nagy bajban van, mert nagyon sok migráns él itt” – fejti ki az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) EP-képviselője, aki elmondása szerint Bécsben nőtt fel, így az elmúlt évtizedben nyomon követhette a főváros szociális és kulturális romlását.

Ausztria, bevándorlás (kép forrása: X/Krone.at)

Az elmúlt tíz évben voltak olyan politikusok, akik nem a saját polgáraikat, az osztrákokat védték. Úgy gondolják, hogy a tömeges, illegális bevándorlás jó dolog. Ők egy párhuzamos univerzumban élnek, ahelyett, hogy felszámolnák. Hagyták, hogy mindaz, amit itt látunk, megtörténjen. Nagyon nehezemre esik ezt látni”

– ismerte be az osztrák Néppárt politikusa.

Zsigmond Barna Pál egy döbbenetes adatot is felidéz: Ausztriában a diákok több mint 40 százaléka nem beszél megfelelő szinten németül, és vannak iskolák, ahol ez az arány eléri a 70 százalékot is.

Mi, a nemzeti kormány, tíz éve egyértelműen megálljt parancsoltunk a tömeges bevándorlásnak, és mindent meg is teszünk azért, hogy ez így maradjon!”

– tette hozzá a parlamenti államtitkár.