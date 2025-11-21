Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Budapesti Békecsúcs

Menczer Tamás megerősítette: budapesti békecsúcs lesz!

4 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapesti békecsúcs lesz – közölte Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában megerősítette: a nemrég Kijevbe is eljuttatott 28 pontos amerikai béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapesti BékecsúcsOrbán ViktorbéketervMenczer Tamás

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy csütörtök este hivatalosan is megerősítették, hogy 

létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek. Ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással. 

A kormányfő szerint a következő két-három hét döntő lesz, hiszen „megszületnek az első hivatalos reakciók a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni.” 

Közeledik a budapesti békecsúcs”

– erősítette meg Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Meg kell akadályozni, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba

Menczer Tamás a megállapodás kapcsán arról beszélt: két lehetőség van, az egyik, hogy a budapesti békecsúcs majd egy olyan megbeszélés lesz, ami közelebb visz egy lépéssel a békéhez, vagy egy olyan békecsúcsot akarnak, ahol már bejelentik a békét. 

Utóbbi nagyobb előkészületet és több előkészítő tárgyalást igényel

 – mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója, aki leszögezte, budapesti békecsúcs lesz. 


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!