Menczer Tamás megerősítette: budapesti békecsúcs lesz!

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában beszélt arról, hogy csütörtök este hivatalosan is megerősítették, hogy
létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek. Ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással.
A kormányfő szerint a következő két-három hét döntő lesz, hiszen „megszületnek az első hivatalos reakciók a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni.”
Közeledik a budapesti békecsúcs”
– erősítette meg Orbán Viktor.
Menczer Tamás a megállapodás kapcsán arról beszélt: két lehetőség van, az egyik, hogy a budapesti békecsúcs majd egy olyan megbeszélés lesz, ami közelebb visz egy lépéssel a békéhez, vagy egy olyan békecsúcsot akarnak, ahol már bejelentik a békét.
Utóbbi nagyobb előkészületet és több előkészítő tárgyalást igényel
– mondta a kormánypártok kommunikációs igazgatója, aki leszögezte, budapesti békecsúcs lesz.