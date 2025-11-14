Miközben Bige László fia a Tisza mögé állt, a családi cégbirodalom recseg-ropog

„Egyetlen dologra van ambícióm: hogy a mostani rendszer lecserélődjön” – így reagált a közelmúltban Bige László műtrágyakirály fia, Bige Dávid egy interjúban arra a kérdésre, mik a tervei azt követően, hogy kilépett a családi cég, a Nitrogénművek vezetéséből. Amint a Mandiner kiszúrta: a fiatal Bige azt is elárulta, a műtrágyapiacon szeretne tevékenykedni a jövőben is, de egyelőre ezeket az ambícióit háttérbe szorította politikai szerepvállalása.

Fotó: Facebook

Bige László fia Magyar Péterék mellett tette le a garast

A Bige családnak régóta rossz a kapcsolata a kormánnyal, a vállalkozó és a fia is nyíltan – anyagilag is – támogatják Magyar Péteréket és a Tisza Pártot.

Emlékezetes: Bige László fia még a nyáron bírálta élesen a kormány gazdaságpolitikáját és a jegybankot a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének nyíregyházi eseményén, amelyet a Tisza házi médiája, a Kontroll.hu közvetített.

Noha az ifjabb Bige tagadja, hogy csatlakozott volna a Tisza Párthoz, azt nem titkolja, hogy a nyíregyházi Tisza Szigetben vállal aktív politikai tevékenységet.

Bige Dávid a közösségi médiában is meglehetősen aktívan támadja a kormányt: a közelmúltban egyebek mellett azt fejtegette, hogy Magyarországon szerinte miért drága az élelmiszer a szomszédos Ausztriához képest. Legutóbb azzal került be a hírekbe Bige fia, hogy nyíltan bírálta Lázár Jánost, amiért az építési és közlekedési miniszter távozásra szólította fel a Strabagot, amiért október 31-ére nem hozta helyre az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszát, megszegve vállalását, amelyet a hanyag kivitelezés miatt kellett volna elvégeznie.

Gyengélkedő zászlóshajó

A Bige család cégbirodalmának zászlóshajója eközben számos nehézséggel küszködik.

A pétfürdői Nitrogénművek Zrt. július végén újraindította volna hónapok óta szünetelő termelését, ám a szükséges hatósági engedély hiánya miatt erre nem került sor. Mint kiderült, amennyiben a vállalat a jövőben sem jut hozzá a működéshez elengedhetetlen engedélyhez, fennáll a csőd veszélye, ami több száz dolgozó állását sodorhatja veszélybe.