Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Bige Dávid

Bige László után fia, Bige Dávid is beállt Magyar Péter mellé

50 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bige család tagjai zavaros ügyeiket követően Magyar Pétertől várnak kedvezőbb üzleti környezetet, be is szálltak a Tisza vezérének kampányába. Bige Dávid a Nitrogénművek Zrt. vezetéséből kilépve a politikai szerepvállalás felé fordult: nyíltan támogatja a Tisza Pártot, és rendszeresen bírálja a kormányt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bige DávidTisza Pártbige családbaloldalBige László

Magyar Péterék szája íze szerint beszél a közéleti témákról, és hangzatos lózungokkal hergeli a kormány ellen az embereket – így foglalható össze a milliárdos műtrágyagyártó, Bige László fiának, Bige Dávidnak a tevékenysége a Facebookon – írta a Magyar Nemzet hétfőn.

Bige Dávid, BigeDávid
Bige Dávid a közösségi médiában is meglehetősen aktívan támadja a kormányt
Fotó: Facebook/Bige Dávid

Bige Dávid

  • nyár óta gyakorlatilag a Tisza aktivistájaként tevékenykedik,
  • a családi cég igazgatóságából is távozott,
  • mindezt azután, hogy a családfő, Bige László százmillió forintnál is nagyobb összeggel támogathatta Magyarékat

– mutat rá a lap.

A Magyar Nemzet arról is ír, hogy bizonyosan nem a véletlen műve, hogy Bigéék egyre szorosabbra fűzik a viszonyukat a Tisza Párttal:

az elmúlt években megszaporodtak a zavaros céges és más ügyeik, Magyar Péterék kormányra kerülésétől számukra kedvezőbb üzleti környezetet remélhetnek.

Arról lapunk is írt korábban, hogy Bige Dávid a Nitrogénművek Zrt. vezetéséből kilépve a politikai szerepvállalás felé fordult: nyíltan támogatja a Tisza Pártot, és rendszeresen bírálja a kormányt. Eközben a családi cég krízisbe került, engedélyhiánnyal és fizetési nehézségekkel küzdve.

„Egyetlen dologra van ambícióm: hogy a mostani rendszer lecserélődjön”

– így reagált a közelmúltban Bige László műtrágyakirály fia, Bige Dávid egy interjúban arra a kérdésre, mik a tervei azt követően, hogy kilépett a családi cég, a Nitrogénművek vezetéséből. A fiatal Bige azt is elárulta, a műtrágyapiacon szeretne tevékenykedni a jövőben is, de egyelőre ezeket az ambícióit háttérbe szorította politikai szerepvállalása.

Bige Dávid Magyar Péterék mellett tette le a garast

A Bige családnak régóta rossz a kapcsolata a kormánnyal, a vállalkozó és a fia is nyíltan – anyagilag is – támogatják Magyar Péteréket és a Tisza Pártot.

Emlékezetes: Bige László fia még a nyáron bírálta élesen a kormány gazdaságpolitikáját és a jegybankot a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének nyíregyházi eseményén, amelyet a Tisza házi médiája, a Kontroll.hu közvetített.

A Tisza propagandafelületén támadja a kormányt Bige László fia

Noha az ifjabb Bige tagadja, hogy csatlakozott volna a Tisza Párthoz, azt nem titkolja, hogy a nyíregyházi Tisza Szigetben vállal aktív politikai tevékenységet.

Bige Dávid a közösségi médiában is meglehetősen aktívan támadja a kormányt:

a közelmúltban egyebek mellett azt fejtegette, hogy Magyarországon szerinte miért drága az élelmiszer a szomszédos Ausztriához képest.

Legutóbb azzal került be a hírekbe Bige fia, hogy nyíltan bírálta Lázár Jánost, amiért az építési és közlekedési miniszter távozásra szólította fel a Strabagot, amiért október 31-ére nem hozta helyre az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszát, megszegve vállalását, amelyet a hanyag kivitelezés miatt kellett volna elvégeznie.

Gyengélkedő zászlóshajó

A Bige család cégbirodalmának zászlóshajója eközben számos nehézséggel küszködik, írtuk korábban, akkori hírek szerint a pétfürdői Nitrogénművek Zrt. július végén újraindította volna hónapok óta szünetelő termelését, ám a szükséges hatósági engedély hiánya miatt erre nem került sor. Mint kiderült, amennyiben a vállalat a jövőben sem jut hozzá a működéshez elengedhetetlen engedélyhez,

fennáll a csőd veszélye, ami több száz dolgozó állását sodorhatja veszélybe.

Az üzem az elmúlt években is többször került nehéz helyzetbe. 2022-ben például a drasztikusan megemelkedett gázárak miatt állt le a gyártás, 2023-ban pedig felmerült a végleges bezárás lehetősége, amelyet végül elvetettek. Idén tavasszal újabb krízis alakult ki: a cég nem tudta időben visszafizetni kötvényeseinek a 200 millió eurós tartozását.

Bigéék minden bizonnyal a Tisza kormányra kerülésétől várnak számukra üzletileg kedvező fordulatot.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!