Bige László után fia, Bige Dávid is beállt Magyar Péter mellé

Magyar Péterék szája íze szerint beszél a közéleti témákról, és hangzatos lózungokkal hergeli a kormány ellen az embereket – így foglalható össze a milliárdos műtrágyagyártó, Bige László fiának, Bige Dávidnak a tevékenysége a Facebookon – írta a Magyar Nemzet hétfőn.

Bige Dávid a közösségi médiában is meglehetősen aktívan támadja a kormányt

Fotó: Facebook/Bige Dávid

Bige Dávid

nyár óta gyakorlatilag a Tisza aktivistájaként tevékenykedik,

a családi cég igazgatóságából is távozott,

mindezt azután, hogy a családfő, Bige László százmillió forintnál is nagyobb összeggel támogathatta Magyarékat

– mutat rá a lap.

A Magyar Nemzet arról is ír, hogy bizonyosan nem a véletlen műve, hogy Bigéék egyre szorosabbra fűzik a viszonyukat a Tisza Párttal:

az elmúlt években megszaporodtak a zavaros céges és más ügyeik, Magyar Péterék kormányra kerülésétől számukra kedvezőbb üzleti környezetet remélhetnek.

Arról lapunk is írt korábban, hogy Bige Dávid a Nitrogénművek Zrt. vezetéséből kilépve a politikai szerepvállalás felé fordult: nyíltan támogatja a Tisza Pártot, és rendszeresen bírálja a kormányt. Eközben a családi cég krízisbe került, engedélyhiánnyal és fizetési nehézségekkel küzdve.

„Egyetlen dologra van ambícióm: hogy a mostani rendszer lecserélődjön”

– így reagált a közelmúltban Bige László műtrágyakirály fia, Bige Dávid egy interjúban arra a kérdésre, mik a tervei azt követően, hogy kilépett a családi cég, a Nitrogénművek vezetéséből. A fiatal Bige azt is elárulta, a műtrágyapiacon szeretne tevékenykedni a jövőben is, de egyelőre ezeket az ambícióit háttérbe szorította politikai szerepvállalása.

Bige Dávid Magyar Péterék mellett tette le a garast

A Bige családnak régóta rossz a kapcsolata a kormánnyal, a vállalkozó és a fia is nyíltan – anyagilag is – támogatják Magyar Péteréket és a Tisza Pártot.

Emlékezetes: Bige László fia még a nyáron bírálta élesen a kormány gazdaságpolitikáját és a jegybankot a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének nyíregyházi eseményén, amelyet a Tisza házi médiája, a Kontroll.hu közvetített.