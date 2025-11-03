Bohár Dániel odaszúrt Jámbor Andrásnak – ezt nem teszi zsebre

Bohár Dániel reagált Jámbor András kijelentéseire, miután a baloldali politikus a kormányt is felelőssé tette a legújabb Tisza-adatbotrány kapcsán. Jámbor szerint a kormány szerepe sem elhanyagolható, ám Bohár ezt azonnal visszautasította.

Bohár Dániel odaszúrt Jámbor Andrásnak

Bohár úgy fogalmazott: „Jámbor Bandi (Jámbor András) is kiakadt a tiszás adatszivárgás miatt, ami szerinte a kormány hibája. Most azt hagyjuk is, hogy a magyar kormánynak mi köze van ahhoz, hogy egy ellenzéki párt ukránokkal fejleszt alkalmazást, és onnan kiszivárog minden adat.

Azt viszont érdekes látni, hogy a korábbi baloldali pártok képviselői hogyan tepernek, hogy tiszások lehessenek?

A vita hátterében a súlyos adatbotrány áll. Korábban 200 ezer magyar személyes adata – név, lakcím, telefonszám, e-mail-cím – kerülhetett fel az internetre, a gyanú szerint a Tisza Világ alkalmazásból. A szivárgás tényét elemzések és felhasználói visszajelzések is megerősítették, ami újra kérdéseket vetett fel Magyar Péter mozgalmának adatbiztonsági gyakorlatáról.

Előzménycikkünkben ismertettük: ősszel már kiszivárgott 20 ezer felhasználó adata, amelyet később hitelesnek minősítettek. Akkor a párt vezetése manipulált adatbázisról, titkosszolgálati akcióról és beépített emberről beszélt,

de a botrány így is oda vezetett, hogy mintegy 30 ezer felhasználó törölte magát az applikációból.

A külföldi fejlesztői háttér – korábban ukrán szakemberekről is szó volt – ismét nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.