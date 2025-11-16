Újabb front nyílt Brüsszel és Budapest között – Bóka János most mindent kimondott

Brüsszel alapvetően az ukrán érdekek figyelembevételével jár el, és nem az EU tagállamainak érdekeit képviseli a külső szereplőkkel szemben – mutatott rá Bóka János egy interjúból kiragadott részletben, melyet közösségi oldalán osztott meg.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Fotó: Bóka János Facebook

Az a politikai célkitűzés, hogy Magyarországgal szemben, egy nemzeti szuverén kormánnyal szemben egy harmadik szereplő, Ukrajna érdekeit képviselje”

– hangsúlyozta a miniszter. Rámutatva arra, hogy csak így lehet megmagyarázni azt, ami történik.

Bár pozitívumként számolt be róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek sikerült elérni az Egyesült Államokban, hogy Magyarország mentesüljön a másodlagos szankciók alól, jelezte, hogy a Brüsszel nem adta fel azon célkitűzését, hogy

Magyarországot minden gazdasági racionalitással szemben leválassza az orosz energiahordozókról.”

Ennek megfelelően a küzdelem folytatódik a brüsszeli intézményekkel, amiről Bóka János kijelentette: