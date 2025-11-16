Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Olvasta már?

Kiszivárgott: Zelenszkij utódját már név szerint találgatják

Bóka János

Újabb front nyílt Brüsszel és Budapest között – Bóka János most mindent kimondott

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha az Egyesült Államok elnöke meg tudja érteni, Magyarországnak az infrastrukturális helyzete, a földrajzi elhelyezkedése milyen determinációkat jelent, ezt Brüsszel miért nem érti? – tette fel a kérdést Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bóka JánosUkrajnaEUszankciókMagyarország

Brüsszel alapvetően az ukrán érdekek figyelembevételével jár el, és nem az EU tagállamainak érdekeit képviseli a külső szereplőkkel szemben – mutatott rá Bóka János egy interjúból kiragadott részletben, melyet közösségi oldalán osztott meg.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Fotó: Bóka János Facebook

Az a politikai célkitűzés, hogy Magyarországgal szemben, egy nemzeti szuverén kormánnyal szemben egy harmadik szereplő, Ukrajna érdekeit képviselje”

 – hangsúlyozta a miniszter. Rámutatva arra, hogy csak így lehet megmagyarázni azt, ami történik.

Bár pozitívumként számolt be róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek sikerült elérni az Egyesült Államokban, hogy Magyarország mentesüljön a másodlagos szankciók alól, jelezte, hogy a Brüsszel nem adta fel azon célkitűzését, hogy 

Magyarországot minden gazdasági racionalitással szemben leválassza az orosz energiahordozókról.”

Ennek megfelelően a küzdelem folytatódik a brüsszeli intézményekkel, amiről Bóka János kijelentette: 

…nem lesz könnyű.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!