Bóka János

Bóka János: Brüsszel élesítette a migrációs paktum teljes arzenálját

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyarország nem fogja alkalmazni a migránskvótát és ellenáll a brüsszeli nyomásgyakorlásnak. A határainkat eddig is megvédtük, és ezután is meg fogjuk védeni. Bóka János közölte, a Bizottság ismét azokat az országokat akarja újabb terhekkel sújtani, amelyek Európa külső határait védik
Bóka JánosSzolidaritási CsomaghatárEurópaMagyarországmigrációs paktum

A múlt héten bemutatott Szolidaritási Csomag javaslat szerint Magyarországnak kötelezően migránsokat kellene átvennie más tagállamoktól, és súlyos büntetéseket kellene fizetnie, ha nem hajol meg a brüsszeli akarat előtt – írta Bóka János európai ügyekért felelős miniszter Facebook bejegyzésében kedden.

BókaJános, Bóka János
Bóka János
Fotó: Facebook/BokaJanosMiniszter 

A miniszter közölte, a Bizottság ismét azokat az országokat akarja újabb terhekkel sújtani, amelyek Európa külső határait védik, ezért levelet küldött Magnus Brunner biztosnak, és személyes egyeztetést kezdeményezett az ügyben.

A levélben Bóka János aggodalmát fejezte ki a javaslatcsomaggal kapcsolatban és egyértelművé tette, hogy a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a migrációs paktum végrehajtására vonatkozó elképzeléseit.

Azt is hozzátette, hogy a jelentés figyelmen kívül hagyja Magyarország másfél évtizedes erőfeszítéseit, amelyekkel saját forrásból védi Európa és a schengeni térség határait.

Bóka János: A határainkat eddig is megvédtük, és ezután is meg fogjuk védeni

„Ahelyett, hogy elismernék és támogatnák ezt a munkát, napi egy millió eurós büntetéssel sújtanak bennünket. Magyarország nem fogja alkalmazni a migránskvótát és ellenáll a brüsszeli nyomásgyakorlásnak. A határainkat eddig is megvédtük, és ezután is meg fogjuk védeni.”

– tette hozzá a miniszter.

 

