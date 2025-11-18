Bóka János: Brüsszel élesítette a migrációs paktum teljes arzenálját

A múlt héten bemutatott Szolidaritási Csomag javaslat szerint Magyarországnak kötelezően migránsokat kellene átvennie más tagállamoktól, és súlyos büntetéseket kellene fizetnie, ha nem hajol meg a brüsszeli akarat előtt – írta Bóka János európai ügyekért felelős miniszter Facebook bejegyzésében kedden.

Bóka János

Fotó: Facebook/BokaJanosMiniszter

A miniszter közölte, a Bizottság ismét azokat az országokat akarja újabb terhekkel sújtani, amelyek Európa külső határait védik, ezért levelet küldött Magnus Brunner biztosnak, és személyes egyeztetést kezdeményezett az ügyben.

A levélben Bóka János aggodalmát fejezte ki a javaslatcsomaggal kapcsolatban és egyértelművé tette, hogy a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a migrációs paktum végrehajtására vonatkozó elképzeléseit.

Azt is hozzátette, hogy a jelentés figyelmen kívül hagyja Magyarország másfél évtizedes erőfeszítéseit, amelyekkel saját forrásból védi Európa és a schengeni térség határait.

Bóka János: A határainkat eddig is megvédtük, és ezután is meg fogjuk védeni

„Ahelyett, hogy elismernék és támogatnák ezt a munkát, napi egy millió eurós büntetéssel sújtanak bennünket. Magyarország nem fogja alkalmazni a migránskvótát és ellenáll a brüsszeli nyomásgyakorlásnak. A határainkat eddig is megvédtük, és ezután is meg fogjuk védeni.”

– tette hozzá a miniszter.