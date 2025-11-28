Bóka János szerint brüsszeli utasításokat követ a Tisza Párt

Bóka János Európa-ügyi miniszter csütörtök este szerepelt a Hír TV Monitor című műsorában, ahol több aktuális uniós és hazai politikai témáról is beszélt. A fő kérdések között az energiabiztonság, a szankciós politika, a migráció és a jogállamisági eljárás is szerepelt.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter

Fotó: Facebook

A miniszter szerint a Tisza Párt gazdasági és adópolitikai javaslatai gyakorlatilag szó szerint megfeleltethetők az Európai Bizottság Magyarország számára kiadott országspecifikus ajánlásainak. Úgy fogalmazott:

Ez jól mutatja, milyen gazdaságpolitikai irányt képvisel a párt, és milyen brüsszeli elvárásokra épülnek javaslataik.

A beszélgetésben kitért az energiabiztonság kérdésére is. Szerinte az elmúlt évek válságai megmutatták, hogy a szankciók nem hozták meg a várt gazdasági eredményeket, miközben Európa energiafüggősége továbbra is komoly kihívást jelent. Úgy vélte, a magyar megközelítés célja a stabil, megfizethető ellátás biztosítása.

Bóka János arról is beszélt, hogy az Európai Parlament politikai szerepvállalása egyre erősebb, ami szerinte az uniós intézményi egyensúly felborulásához vezet. Hozzátette: a jogállamisági eljárás folyamatos napirenden tartását a magyar választási kampány részének tartja.

A háború gazdasági hatásait illetően a miniszter elmondta, hogy az Európai Bizottság saját anyagai alapján egyértelmű: a konfliktus közvetlen szomszédságában lévő országokat sújtják a legnagyobb terhek.

A migrációról szólva úgy fogalmazott, Európa továbbra is a tüneteket kezeli, miközben a probléma gyökere változatlanul a tömeges illegális migráció.