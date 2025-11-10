Bóka János: Fel kell gyorsítani a kitoloncolásokat az EU-ban

„A migrációs paktum nem a megoldás része, az a problémának a része” – fogalmazott Bóka János a közösségi oldalán hétfőn megjelent videóban.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter egy lakosági fórumon beszél Nagykanizsán, 2025. november 6-án (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Bóka János: Módosítani kell a bírósági gyakorlatot

„Először is a határőrizetet kellene helyreállítani, úgy kellene módosítani a bírósági gyakorlatot, hogy lehetővé váljon a menekültkérelmek elbírálása az Európai Unió határain kívül. Csak az léphessen be, aki egyébként menekültstátuszra jogosult” – mondta a miniszter.

„A kitoloncolásokat is fel kellene gyorsítani”

– hangsúlyozta.

A miniszter elmondta, ezek a beszélgetések rutinszerűen zajlanak, de