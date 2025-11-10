Bóka János: Fel kell gyorsítani a kitoloncolásokat az EU-ban

A migrációs paktum nem a megoldás része, de az Európai Bizottság részéről nincs meg a politikai szándék, hogy migrációs fordulatot menedzseljen le – jelentette ki az európai ügyekért felelős miniszter egy beszélgetésben. Bóka János hangsúlyozta: Brüsszelnek fel kellene gyorsítani a kitoloncolási eljárásokat is.
„A migrációs paktum nem a megoldás része, az a problémának a része” – fogalmazott Bóka János a közösségi oldalán hétfőn megjelent videóban.
Bóka János: Módosítani kell a bírósági gyakorlatot
„Először is a határőrizetet kellene helyreállítani, úgy kellene módosítani a bírósági gyakorlatot, hogy lehetővé váljon a menekültkérelmek elbírálása az Európai Unió határain kívül. Csak az léphessen be, aki egyébként menekültstátuszra jogosult” – mondta a miniszter.
„A kitoloncolásokat is fel kellene gyorsítani”
– hangsúlyozta.
A miniszter elmondta, ezek a beszélgetések rutinszerűen zajlanak, de
a Bizottság részéről nem látja a szándékot, hogy egy valódi migrációs fordulatot menedzseljen le.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!