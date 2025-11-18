Korrupciós botrány után is eurómilliárdok? Bóka nemet mond

A miniszter arra figyelmeztetett, hogy az Európai Bizottság három olyan opciót is előkészített, amelyek mind jelentős terheket rónának a tagállamokra – a befagyasztott orosz vagyon felhasználásától a közös hitelfelvételig – írta meg a Magyar Nemzet. Bóka János szerint különösen aggályos mindez azután, hogy Ukrajnában százmilliós nagyságrendű korrupciós botrány tört ki a külföldi támogatások kapcsán. A brüsszeli tanácskozás után a miniszter leszögezte:

Bóka János az Általános Ügyek Tanácásnak ülésén (Forrás: Facebook/Bóka János)

Magyarország semmilyen olyan megoldást nem támogat, amely a magyar adófizetők számára újabb kötelezettségvállalást jelentene Ukrajna háborús finanszírozásáért.”

Ukrajna nem az EU-ba való – stratégiai partnerség kell

A miniszter ismét egyértelművé tette: Magyarország szerint Ukrajnának nem az Európai Unióban van a helye.

Mint mondta, a bővítést érdemalapon kell folytatni, és stratégiai partnerségben érdemes gondolkodni, akárcsak a Nyugat-Balkán vagy Moldova esetében.

Bóka hozzátette: a jelenlegi vita azt mutatja, hogy az uniós intézményi egyensúly felborult, a költségvetési tárgyalásokból pedig kiszorulnak a tagállamok.