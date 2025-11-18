Korrupciós botrány után is eurómilliárdok? Bóka nemet mond

A miniszter arra figyelmeztetett, hogy az Európai Bizottság három olyan opciót is előkészített, amelyek mind jelentős terheket rónának a tagállamokra – a befagyasztott orosz vagyon felhasználásától a közös hitelfelvételig – írta meg a Magyar Nemzet. Bóka János szerint különösen aggályos mindez azután, hogy Ukrajnában százmilliós nagyságrendű korrupciós botrány tört ki a külföldi támogatások kapcsán. A brüsszeli tanácskozás után a miniszter leszögezte:
Magyarország semmilyen olyan megoldást nem támogat, amely a magyar adófizetők számára újabb kötelezettségvállalást jelentene Ukrajna háborús finanszírozásáért.”
Ukrajna nem az EU-ba való – stratégiai partnerség kell
A miniszter ismét egyértelművé tette: Magyarország szerint Ukrajnának nem az Európai Unióban van a helye.
Mint mondta, a bővítést érdemalapon kell folytatni, és stratégiai partnerségben érdemes gondolkodni, akárcsak a Nyugat-Balkán vagy Moldova esetében.
Bóka hozzátette: a jelenlegi vita azt mutatja, hogy az uniós intézményi egyensúly felborult, a költségvetési tárgyalásokból pedig kiszorulnak a tagállamok.
Migráció, energiaárak, védelmi politika: újabb brüsszeli hibák
A miniszter bírálta a migrációs szolidaritási mechanizmust, amely Magyarországot menedékkérők befogadására vagy személyenként mintegy 8 millió forintos fizetésre kötelezné. Felháborítónak nevezte, hogy miközben Magyarország évek óta védi az EU külső határait, támogatást nem kap, ellenben napi egymillió eurós bírsággal sújtják. Az energiaárak ügyében Bóka szerint a bizottság nem tesz semmit a terhek csökkentéséért, így versenyképességről sem lehet beszélni. A védelmi politikát illetően azt mondta: tisztázni kell, a pénzek európai vagy ukrán kapacitásokat szolgálnának-e.
Hatáskör-túllépések, antiszemitizmus, külső fenyegetések
Bóka János bejelentette, hogy Magyarország átfogó vizsgálatot kezdeményezett az uniós hatáskörök esetleges túllépéseiről, különös tekintettel a migrációra, energiapolitikára és jogállamisági eljárásokra. Végül az Európában megszaporodó antiszemita incidensekre is figyelmeztetett, az Európai Bizottságtól pedig az uniós stratégia sürgős felülvizsgálatát és azonnali védelmi intézkedéseket kért. A tanácsot arra szólította fel, hogy hatékonyabban lépjen fel a Hamász, Irán és más ellenséges szereplők európai tevékenysége ellen.