Rendkívüli

Megdöbbentő bejelentést tett a lengyel vezérkari főnök – ezt mindenképp látnia kell!

Ezt látnia kell!

Rendkívüli bejelentés a 3I/ATLAS-ról

Bóka János

Korrupciós botrány után is eurómilliárdok? Bóka nemet mond

43 perce
Olvasási idő: 5 perc
Az európai ügyekért felelős miniszter szerint Magyarország nem támogat semmilyen olyan brüsszeli javaslatot, amely újabb pénzügyi vagy jogi terhet rakna a magyar családokra Ukrajna háborús finanszírozása miatt – írta meg a Magyar Nemzet. Bóka János úgy látja: ebben a helyzetben nem a támogatások növelése, hanem a vizsgálatok lefolytatása lenne indokolt.
A miniszter arra figyelmeztetett, hogy az Európai Bizottság három olyan opciót is előkészített, amelyek mind jelentős terheket rónának a tagállamokra – a befagyasztott orosz vagyon felhasználásától a közös hitelfelvételig – írta meg a Magyar Nemzet. Bóka János szerint különösen aggályos mindez azután, hogy Ukrajnában százmilliós nagyságrendű korrupciós botrány tört ki a külföldi támogatások kapcsán. A brüsszeli tanácskozás után a miniszter leszögezte: 

Bóka János
Bóka János az Általános Ügyek Tanácásnak ülésén (Forrás: Facebook/Bóka János)

Magyarország semmilyen olyan megoldást nem támogat, amely a magyar adófizetők számára újabb kötelezettségvállalást jelentene Ukrajna háborús finanszírozásáért.” 

Ukrajna nem az EU-ba való – stratégiai partnerség kell

A miniszter ismét egyértelművé tette: Magyarország szerint Ukrajnának nem az Európai Unióban van a helye.

 Mint mondta, a bővítést érdemalapon kell folytatni, és stratégiai partnerségben érdemes gondolkodni, akárcsak a Nyugat-Balkán vagy Moldova esetében. 

Bóka hozzátette: a jelenlegi vita azt mutatja, hogy az uniós intézményi egyensúly felborult, a költségvetési tárgyalásokból pedig kiszorulnak a tagállamok.

Újabb front nyílt Brüsszel és Budapest között – Bóka János most mindent kimondott

Migráció, energiaárak, védelmi politika: újabb brüsszeli hibák

A miniszter bírálta a migrációs szolidaritási mechanizmust, amely Magyarországot menedékkérők befogadására vagy személyenként mintegy 8 millió forintos fizetésre kötelezné. Felháborítónak nevezte, hogy miközben Magyarország évek óta védi az EU külső határait, támogatást nem kap, ellenben napi egymillió eurós bírsággal sújtják. Az energiaárak ügyében Bóka szerint a bizottság nem tesz semmit a terhek csökkentéséért, így versenyképességről sem lehet beszélni. A védelmi politikát illetően azt mondta: tisztázni kell, a pénzek európai vagy ukrán kapacitásokat szolgálnának-e.

Bóka János
Bóka János szerint Brüsszel még úgy is folytatná Ukrajna támogatását, hogy ott százmilliós nagyságrendű korrupciós botrány tört ki a külföldi támogatások kapcsán. (Forrás: Facebook/Bóka János)

Hatáskör-túllépések, antiszemitizmus, külső fenyegetések

Bóka János bejelentette, hogy Magyarország átfogó vizsgálatot kezdeményezett az uniós hatáskörök esetleges túllépéseiről, különös tekintettel a migrációra, energiapolitikára és jogállamisági eljárásokra. Végül az Európában megszaporodó antiszemita incidensekre is figyelmeztetett, az Európai Bizottságtól pedig az uniós stratégia sürgős felülvizsgálatát és azonnali védelmi intézkedéseket kért. A tanácsot arra szólította fel, hogy hatékonyabban lépjen fel a Hamász, Irán és más ellenséges szereplők európai tevékenysége ellen.

