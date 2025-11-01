Bóka János: Marie Bjerre egyetlen mondatával sem értek egyet

Éles kritikát fogalmazott meg Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere Orbán Viktor és a magyar kormány uniós vétópolitikájával szemben. A soros elnökséget adó Dánia minisztere interjút adott az ukrán Telegrafnak. Erre reagált Bóka János Magyarország európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán.
Bóka János kijelentette, hogy:
„Sajnos még vannak, akik a béke helyett a háborút szánják jövőül Európának.”
A miniszter a dán politikus hét mondatát górcső alá veszi, és egyenként cáfolja.
Marie Bjerre nem kevesebbet állít, mint:
„Számomra fontos, hogy Magyarország visszavonja a vétóját – függetlenül attól, hogy ezt a jelenlegi kormány teszi-e meg vagy egy új.”
Valamint úgy kommentálja Orbán Viktor azon kijelentését, miszerint
„Nem akarjuk meghívni a háborút az EU-ba”
– hogy ez abszurd.
