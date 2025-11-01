Hírlevél

Bóka János

Bóka János: Marie Bjerre egyetlen mondatával sem értek egyet

Éles kritikát fogalmazott meg Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere Orbán Viktor és a magyar kormány uniós vétópolitikájával szemben. A soros elnökséget adó Dánia minisztere interjút adott az ukrán Telegrafnak. Erre reagált Bóka János Magyarország európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán.
Bóka Jánosuniós ügyOrbán ViktorvétóMagyarország

Bóka János kijelentette, hogy: 

„Sajnos még vannak, akik a béke helyett a háborút szánják jövőül Európának.”

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. Fotó: Bóka János Facebook

A miniszter a dán politikus hét mondatát górcső alá veszi, és egyenként cáfolja. 

Marie Bjerre nem kevesebbet állít, mint: 

„Számomra fontos, hogy Magyarország visszavonja a vétóját – függetlenül attól, hogy ezt a jelenlegi kormány teszi-e meg vagy egy új.”

 

Valamint úgy kommentálja Orbán Viktor azon kijelentését, miszerint 

„Nem akarjuk meghívni a háborút az EU-ba”

 – hogy ez abszurd.

 

