Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos!

Súlyos terrortámadás a vonaton – 10 embert késeltek meg

Látta már?

Itt az első börtönfotó P. Diddyről – felismerhetetlenségig torzult a sztár

Magyarország

Brüsszel háborút indít a magyar gazdák ellen – bíróság elé citálhatják hazánkat!

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Bizottság jogi lépéseket fontolgat Magyarország, Lengyelország és Szlovákia ellen az ukrán import korlátozása miatt – írja az Index Brüsszel szerint a három ország megsérti az egységes piac szabályait az egyoldalú tilalmak fenntartásával.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MagyarországLengyelországUKRÁN GABONAIMPORT TILALMASzlovákiaIndex.hu

Az uniós vezetés újabb vitába keveredett Közép-Európa több országával az ukrán gabonabehozatal ügyében – tudósított az Index. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani azokat a korlátozásokat, amelyekkel megvédik saját gazdáikat az olcsó ukrán termékek piacromboló hatásaitól. A Politico szerint Brüsszel ezt a döntést az uniós szabályok megsértésének tekinti, és perrel is fenyeget.

Brüsszel
Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes szóvivője szerint nincs ok arra, hogy a három ország a nemzeti intézkedéseit fenntartsa, ezért fontolgat Brüsszel lépéseket
Forás: Independent.ie

„Válasszon Brüsszel Kijev és az uniós tagállamok között”

A Politico cikke szerint a három ország gyakorlatilag azt üzeni Brüsszelnek: válasszon Kijev és az uniós tagállamok között. Az új, októberben elfogadott megállapodás elvileg az ukrán export stabilizálását célozza, de Magyarország és a térség több állama szerint továbbra sem védi megfelelően a helyi termelőket.

Nem látunk indokot arra, hogy ezeket a nemzeti intézkedéseket fenntartsák” 

– mondta Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes szóvivője.

Nagy István kiállt a magyar gazdák mellett – mutatjuk, mit mondott

Kettős mérce a háttérben?

Brüsszel eddig kerülte a nyílt konfrontációt, bízva abban, hogy az új szabályozás megoldja a problémát. Azonban politikai szempontok is szerepet játszanak: Lengyelország perelése feszültséget szülhetne Donald Tusk új kormányával, míg Magyarország és Szlovákia elleni fellépés egyértelmű kettős mércének tűnne. A három ország továbbra is kitart amellett, hogy nemzeti hatáskörben védi gazdáit és piacait az olcsó, ellenőrizetlen ukrán importtól – akkor is, ha Brüsszel bírósággal fenyeget.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!