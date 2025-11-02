Brüsszel háborút indít a magyar gazdák ellen – bíróság elé citálhatják hazánkat!

Az uniós vezetés újabb vitába keveredett Közép-Európa több országával az ukrán gabonabehozatal ügyében – tudósított az Index. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani azokat a korlátozásokat, amelyekkel megvédik saját gazdáikat az olcsó ukrán termékek piacromboló hatásaitól. A Politico szerint Brüsszel ezt a döntést az uniós szabályok megsértésének tekinti, és perrel is fenyeget.

Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes szóvivője szerint nincs ok arra, hogy a három ország a nemzeti intézkedéseit fenntartsa, ezért fontolgat Brüsszel lépéseket

„Válasszon Brüsszel Kijev és az uniós tagállamok között”

A Politico cikke szerint a három ország gyakorlatilag azt üzeni Brüsszelnek: válasszon Kijev és az uniós tagállamok között. Az új, októberben elfogadott megállapodás elvileg az ukrán export stabilizálását célozza, de Magyarország és a térség több állama szerint továbbra sem védi megfelelően a helyi termelőket.

