Brüsszel háborút indít a magyar gazdák ellen – bíróság elé citálhatják hazánkat!

Az uniós vezetés újabb vitába keveredett Közép-Európa több országával az ukrán gabonabehozatal ügyében – tudósított az Index. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani azokat a korlátozásokat, amelyekkel megvédik saját gazdáikat az olcsó ukrán termékek piacromboló hatásaitól. A Politico szerint Brüsszel ezt a döntést az uniós szabályok megsértésének tekinti, és perrel is fenyeget.
„Válasszon Brüsszel Kijev és az uniós tagállamok között”
A Politico cikke szerint a három ország gyakorlatilag azt üzeni Brüsszelnek: válasszon Kijev és az uniós tagállamok között. Az új, októberben elfogadott megállapodás elvileg az ukrán export stabilizálását célozza, de Magyarország és a térség több állama szerint továbbra sem védi megfelelően a helyi termelőket.
Nem látunk indokot arra, hogy ezeket a nemzeti intézkedéseket fenntartsák”
– mondta Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes szóvivője.
Kettős mérce a háttérben?
Brüsszel eddig kerülte a nyílt konfrontációt, bízva abban, hogy az új szabályozás megoldja a problémát. Azonban politikai szempontok is szerepet játszanak: Lengyelország perelése feszültséget szülhetne Donald Tusk új kormányával, míg Magyarország és Szlovákia elleni fellépés egyértelmű kettős mércének tűnne. A három ország továbbra is kitart amellett, hogy nemzeti hatáskörben védi gazdáit és piacait az olcsó, ellenőrizetlen ukrán importtól – akkor is, ha Brüsszel bírósággal fenyeget.