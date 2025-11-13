Brüsszelnek egy célja van: ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke

Hírlevél

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
A nemzetközi sajtó ma már nyíltan kimondja azt, amit eddig is tudtunk. Brüsszel érdeke az, hogy a jövőben ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke. Az Economist cikke szerint az egész EU azt lesi, „legyőzhető-e végre Orbán”, mivel őt nem tudja irányítani a brüsszeli elit – írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a közösségi oldalán csütörtökön.
„És hogy kit ajánlanak helyette? Egy olyan politikust, Magyar Pétert, akiről nyíltan leírják: könnyebben kezelhető, engedelmesebb lenne Brüsszel számára, és nem okozna »fájdalmas vitákat« az uniós csúcsokon” – írta Kovács Zoltán.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán) 

Pont ezt várják tőle: hogy ne álljon ki a magyar érdekekért, hanem bólogasson, ha a nagyhatalmak úgy akarják” 

– hangsúlyozta az államtitkár.

„Ez történik most: Brüsszel már nem is titkolja, hogy kormányváltást akar Magyarországon – csak éppen nem a magyar emberekért, hanem a saját céljaiért.”

„Mi viszont pontosan tudjuk: 

nem egy brüsszeli báb miniszterelnökre van szükség, hanem egy olyan erős vezetőre, aki minden körülmények között a magyar érdekeket védi.”

– hangoztatta Kovács Zoltán.

 

