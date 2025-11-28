Brüsszel elismerte, a háború következményei elsősorban Magyarországot sújtják

Hírlevél

Magyarország továbbra is a békét és a magyar emberek biztonságát védi, akkor is, ha Brüsszel mindent megtesz azért, hogy a háború folytatódjon - hangsúlyozta Bóka János a közösségi oldalán. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter annak kapcsán posztolt, hogy az Európai Bizottság elsimerte, hogy az orosz-ukrán konfliktus súlyosan érinti az uniós tagállamokat.
Brüsszel elismerte: a háború súlyos következményei elsősorban Magyarországot és a térség országait sújtják – írta új Facebook-bejegyzésében Bóka János európai annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság frissen megjelent őszi gazdasági előrejelzése szerint az orosz-ukrán háború földrajzi közelsége súlyos gazdasági következményekkel jár a konfliktus közvetlen szomszédságában elhelyezkedő tagállamok számára. 

Bóka János: Brüsszel háborúpárti politikájának árát a magyar emberek fizetik meg.

Brüsszel a háború pártján

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter felhívta a figyelmet, hogy a dokumentum szerint 

ezek az országok alacsonyabb növekedéssel, nagyobb veszteségekkel és a szankciók súlyosabb hatásaival néznek szembe.

- Brüsszel háborúpárti politikájának árát a magyar emberek fizetik meg, és ezt most már a Bizottság saját dokumentuma is egyértelműen alátámasztja. A bizottság pontosan látja, hogy a háború a legnagyobb terhet az európai emberekre és főként a szomszédos országokra rója, mégis változatlanul a háború folytatását erőlteti. Ez világosan mutatja, hogy 

Brüsszel nem a tagállamok oldalán áll, hanem Ukrajna érdekeit képviseli

 mutatott rá Bóka János. Hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a békét és a magyar emberek biztonságát védi, akkor is, ha Brüsszel mindent megtesz azért, hogy a háború folytatódjon.

 

