Brüsszel elismerte, a háború következményei elsősorban Magyarországot sújtják

Brüsszel elismerte: a háború súlyos következményei elsősorban Magyarországot és a térség országait sújtják – írta új Facebook-bejegyzésében Bóka János európai annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság frissen megjelent őszi gazdasági előrejelzése szerint az orosz-ukrán háború földrajzi közelsége súlyos gazdasági következményekkel jár a konfliktus közvetlen szomszédságában elhelyezkedő tagállamok számára.

Bóka János: Brüsszel háborúpárti politikájának árát a magyar emberek fizetik meg.

Brüsszel a háború pártján

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter felhívta a figyelmet, hogy a dokumentum szerint

ezek az országok alacsonyabb növekedéssel, nagyobb veszteségekkel és a szankciók súlyosabb hatásaival néznek szembe.

- Brüsszel háborúpárti politikájának árát a magyar emberek fizetik meg, és ezt most már a Bizottság saját dokumentuma is egyértelműen alátámasztja. A bizottság pontosan látja, hogy a háború a legnagyobb terhet az európai emberekre és főként a szomszédos országokra rója, mégis változatlanul a háború folytatását erőlteti. Ez világosan mutatja, hogy

Brüsszel nem a tagállamok oldalán áll, hanem Ukrajna érdekeit képviseli

mutatott rá Bóka János. Hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a békét és a magyar emberek biztonságát védi, akkor is, ha Brüsszel mindent megtesz azért, hogy a háború folytatódjon.