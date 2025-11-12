Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
EU-csatlakozás

Brüsszel elvárja a Tiszától az ukrán EU-csatlakozási vétó eltörlését

39 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy hónap múlva, december 10-én az európai uniós ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozót tartanak a nyugat-ukrajnai Lvivben. A találkozó célja, hogy támogatásukról biztosítsák Kijevet, és megoldást találjanak az ország uniós csatlakozásának gyorsítására, amelyet jelenleg Magyarország vétója késleltet – szemlézte a Mandiner.
Link másolása
Vágólapra másolva!
EU-csatlakozásBrüsszelvétójogukránpártiLvivEU-csúcsUkrajnaMagyarország

A Mandiner a Politico cikkére hivatkozva azt írta, a tagországoknak hétfőn küldték ki a meghívót az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Dánia, valamint Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska nevében. A levélben azt írják: 

a találkozó fő témája Ukrajna EU-csatlakozásának előrehaladása lesz.

Hozzáteszik, az összejövetel „lehetőséget biztosít az eddig elért eredmények áttekintésére, a következő lépésekről való gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs törekvéseire irányuló politikai támogatásunk megerősítésére.”

Magyar Péter (b), a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben (Fotó: AFP)
A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter (b) már régen elkötelezte magát Brüsszelnek (Fotó: AFP)

A portál kitér arra is, hogy 

Ukrajna még 2022-ben kapta meg a tagjelölti státuszt, és azóta széleskörű gazdasági, igazságügyi és korrupcióellenes reformokat hajtott végre.

Orbán Viktor miniszterelnök azonban – korábbi ígéretéhez híven – akadályozza Kijev csatlakozását, amelyhez az összes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges. Ezért késik az uniós tárgyalási fejezetek hivatalos megnyitása.

Ukrajna támogatói Lvivben tartanak EU-csúcsot, ahol a magyar vétó kijátszása is napirenden lesz

Magyar Péterre bíznák a vétó eltörlését az Ukrajna-párti országok 

Miután Brüsszelnek nem sikerült elegendő támogatót szereznie ahhoz a javaslathoz, hogy módosítsák a jelenlegi szabályokat, és egyszerű többséggel is el lehessen indítani a folyamatot,

Brüsszelben most új tervet dolgoztak ki a magyar vétó kikerülésére. 

Az Ukrajna csatlakozását sürgető politikusok azzal számolnak, hogy ha a Tisza Párt nyeri a 2026-os választásokat, a magyar vétó megszűnik. Ezért Brüsszelben az a terv, hogy Ukrajna, valamint a szomszédos Moldova már a hivatalos jóváhagyás megvárása nélkül elkezdhessék a következő köröket. „Ez a megközelítés lehetővé tenné, hogy Kijev gyorsan cselekedhessen, ha a holtpont feloldódik” – idézték a Politicót.

Amikor Magyarországnak már nem lesz vétójoga, késlekedés nélkül léphetünk” 

– nyilatkozta a lapnak egy tisztviselő, aki ez alapján készpénznek veszi, hogy

 a Tisza kormányra kerülése után a magyar kormány már nem vétózná Ukrajna uniós csatlakozását.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!