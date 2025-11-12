Brüsszel elvárja a Tiszától az ukrán EU-csatlakozási vétó eltörlését

A Mandiner a Politico cikkére hivatkozva azt írta, a tagországoknak hétfőn küldték ki a meghívót az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Dánia, valamint Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska nevében. A levélben azt írják:
a találkozó fő témája Ukrajna EU-csatlakozásának előrehaladása lesz.
Hozzáteszik, az összejövetel „lehetőséget biztosít az eddig elért eredmények áttekintésére, a következő lépésekről való gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs törekvéseire irányuló politikai támogatásunk megerősítésére.”
A portál kitér arra is, hogy
Ukrajna még 2022-ben kapta meg a tagjelölti státuszt, és azóta széleskörű gazdasági, igazságügyi és korrupcióellenes reformokat hajtott végre.
Orbán Viktor miniszterelnök azonban – korábbi ígéretéhez híven – akadályozza Kijev csatlakozását, amelyhez az összes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges. Ezért késik az uniós tárgyalási fejezetek hivatalos megnyitása.
Magyar Péterre bíznák a vétó eltörlését az Ukrajna-párti országok
Miután Brüsszelnek nem sikerült elegendő támogatót szereznie ahhoz a javaslathoz, hogy módosítsák a jelenlegi szabályokat, és egyszerű többséggel is el lehessen indítani a folyamatot,
Brüsszelben most új tervet dolgoztak ki a magyar vétó kikerülésére.
Az Ukrajna csatlakozását sürgető politikusok azzal számolnak, hogy ha a Tisza Párt nyeri a 2026-os választásokat, a magyar vétó megszűnik. Ezért Brüsszelben az a terv, hogy Ukrajna, valamint a szomszédos Moldova már a hivatalos jóváhagyás megvárása nélkül elkezdhessék a következő köröket. „Ez a megközelítés lehetővé tenné, hogy Kijev gyorsan cselekedhessen, ha a holtpont feloldódik” – idézték a Politicót.
Amikor Magyarországnak már nem lesz vétójoga, késlekedés nélkül léphetünk”
– nyilatkozta a lapnak egy tisztviselő, aki ez alapján készpénznek veszi, hogy
a Tisza kormányra kerülése után a magyar kormány már nem vétózná Ukrajna uniós csatlakozását.