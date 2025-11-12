Brüsszel elvárja a Tiszától az ukrán EU-csatlakozási vétó eltörlését

A Mandiner a Politico cikkére hivatkozva azt írta, a tagországoknak hétfőn küldték ki a meghívót az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Dánia, valamint Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska nevében. A levélben azt írják:

a találkozó fő témája Ukrajna EU-csatlakozásának előrehaladása lesz.

Hozzáteszik, az összejövetel „lehetőséget biztosít az eddig elért eredmények áttekintésére, a következő lépésekről való gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs törekvéseire irányuló politikai támogatásunk megerősítésére.”

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter (b) már régen elkötelezte magát Brüsszelnek (Fotó: AFP)

A portál kitér arra is, hogy

Ukrajna még 2022-ben kapta meg a tagjelölti státuszt, és azóta széleskörű gazdasági, igazságügyi és korrupcióellenes reformokat hajtott végre.

Orbán Viktor miniszterelnök azonban – korábbi ígéretéhez híven – akadályozza Kijev csatlakozását, amelyhez az összes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges. Ezért késik az uniós tárgyalási fejezetek hivatalos megnyitása.