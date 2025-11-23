Ez itt a Brüsszel-faktor! Ez nem vicc, tényleg így működnek a tiszások – videó

Vicces videóban jellemezte a Nemzeti Ellenállási Mozgalom a Tisza Párt politikai arculatát a közösségi oldalán. Mindegy, hogy minden tervezett célkitűzéseikkel Magyarország vesztét okoznák, ami számít, hogy bennük van a Brüsszel-faktor.

Bennük van a Brüsszel-faktor

Fotó: Magyar Nemzet

A Tisza és a Brüsszel-faktor

