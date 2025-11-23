Ez itt a Brüsszel-faktor! Ez nem vicc, tényleg így működnek a tiszások – videó

Ruszin-Szendi, Tarr, Bódis, Járosi, pornósztárok és baloldali bukottak... a tiszások politikai kotyvaléka nagyon ízlik a brüsszeli elitnek. Bennük van a Brüsszel-faktor!
Vicces videóban jellemezte a Nemzeti Ellenállási Mozgalom a Tisza Párt politikai arculatát a közösségi oldalán. Mindegy, hogy minden tervezett célkitűzéseikkel Magyarország vesztét okoznák, ami számít, hogy bennük van a Brüsszel-faktor.
A Tisza és a Brüsszel-faktor
Döbbenet! Von der Leyenék Magyarország egész éves költségvetését akarják az ukrajnai háborúra költeni
A héten bejelentette Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök asszonya, hogy további 160 milliárd euróval kívánja támogatni Ukrajnát és az ott zajló háborút – emelte ki Kocsis Máté. Ha érdeklik a részletek, kattintson az Origóra!
