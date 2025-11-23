Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

Tudta?

Tönkreteszi az agyat és a szerveket is – mégis isszuk tovább

Brüsszel

Ez itt a Brüsszel-faktor! Ez nem vicc, tényleg így működnek a tiszások – videó

3 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi, Tarr, Bódis, Járosi, pornósztárok és baloldali bukottak... a tiszások politikai kotyvaléka nagyon ízlik a brüsszeli elitnek. Bennük van a Brüsszel-faktor!
Link másolása
Vágólapra másolva!
BrüsszelMagyar Péter politikájaTisza Pártbalos propagandaUsula von der LeyenRuszin-Szendi Romuluszháborúpárti baloldalLMBTQ-ideológiapornósztárMagyarország

Vicces videóban jellemezte a Nemzeti Ellenállási Mozgalom a Tisza Párt politikai arculatát a közösségi oldalán. Mindegy, hogy minden tervezett célkitűzéseikkel Magyarország vesztét okoznák, ami számít, hogy bennük van a Brüsszel-faktor. 

Brüsszel-faktor
Bennük van a Brüsszel-faktor
Fotó: Magyar Nemzet

A Tisza és a Brüsszel-faktor

Döbbenet! Von der Leyenék Magyarország egész éves költségvetését akarják az ukrajnai háborúra költeni

A héten bejelentette Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök asszonya, hogy további 160 milliárd euróval kívánja támogatni Ukrajnát és az ott zajló háborút – emelte ki Kocsis Máté. Ha érdeklik a részletek, kattintson az Origóra!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!