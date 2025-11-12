Brüsszel fokozná a nyomást, de Magyarország nemet mond a migránskvótára

Az Európai Bizottság kedden nyilvánosságra hozott jelentése szerint Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba és Ciprusra tavaly „aránytalanul sok” migráns érkezett, ezért a Bizottság az uniós szolidaritás jegyében a többi EU-tagállamban telepítené le őket – számolt be a brüsszeli Euronews hírportálja.

Orbán Viktor a 2015-ös röszkei zavargások 10. évfordulóján arra figyelmeztetett, hogy a bevándorlás ügyében Magyarország nem köt kompromisszumot (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A Bizottság a jelentéssel együtt javaslatot tett az EU 27 tagállamának egy éves szolidaritási alap létrehozására. Ez egy olyan mechanizmus, amely

meghatározza az áthelyezendő migránsok számát és azt az összeget, amit az egyes országoknak ki kell osztaniuk, vagy amelyet befizetéssel kell kompenzálniuk.

A négy elsődleges befogadó tagállam kivételével minden EU-államnak – a lakossága és a GDP-je arányában kell hozzájárulnia, és három lehetőség közül választhatna a szolidaritási alapban felvázolt igények kielégítésére: