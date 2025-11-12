Hírlevél

Rendkívüli

Álhír, amit az ATV-ben állítottak a gyermekszegénységről – nézze meg a pontos számokat!

Brutális időjárás lesz a következő napokban

migránskvóták

Brüsszel fokozná a nyomást, de Magyarország nemet mond a migránskvótára

Az Európai Bizottság „migrációs nyomás alatt álló országnak” minősítette Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Ciprust, ami a brüsszeli szabályozás szerint megnyitná az utat a migránsok más tagállamokba történő áthelyezése előtt. Magyarország, Lengyelország és Szlovákia azonban határozottan közölte: nem hajlandó elfogadni a kvótákat, nem fizet és egyetlen illegális migránst sem telepít le a saját területén.
Az Európai Bizottság kedden nyilvánosságra hozott jelentése szerint Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba és Ciprusra tavaly „aránytalanul sok” migráns érkezett, ezért a Bizottság az uniós szolidaritás jegyében a többi EU-tagállamban telepítené le őket – számolt be a brüsszeli Euronews hírportálja.

Orbán Viktor, Röszke, migráció, illegális migránsok, déli határzár
Orbán Viktor a 2015-ös röszkei zavargások 10. évfordulóján arra figyelmeztetett, hogy a bevándorlás ügyében Magyarország nem köt kompromisszumot (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A Bizottság a jelentéssel együtt javaslatot tett az EU 27 tagállamának egy éves szolidaritási alap létrehozására. Ez egy olyan mechanizmus, amely 

meghatározza az áthelyezendő migránsok számát és azt az összeget, amit az egyes országoknak ki kell osztaniuk, vagy amelyet befizetéssel kell kompenzálniuk.

A négy elsődleges befogadó tagállam kivételével minden EU-államnak – a lakossága és a GDP-je arányában kell hozzájárulnia, és három lehetőség közül választhatna a szolidaritási alapban felvázolt igények kielégítésére:

  • kvóta szerinti számú menedékkérő áttelepítése az ország saját területére
  • 20 ezer euró fizetése minden egyes migráns után, akit nem telepítenek át, vagy
  • operatív támogatás finanszírozása a migrációs nyomás alatt álló tagállamokban.
Több közép-európai állam – köztük Magyarország – azonban továbbra is ellenzi a brüsszeli migrációs paktumban előirányzott rendszert.

Orbán Viktor magyar, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák miniszterelnök korábban többször és határozottan kijelentette, hogy nem fogják alkalmazni az uniós szabályokat, mivel sem anyagilag, sem a más országokból érkező migránsok befogadásával nem kívánnak ehhez hozzájárulni.

Orbán Viktor: Illegális migráció? Nulla!

 

