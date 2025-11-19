Brüsszeli véleményrendőrség – Európai Demokráciapajzs a szólásszabadság ellen

Hírlevél

2025. november 19. 14:33
Miközben az európai versenyképesség egyre meredekebb lejtmenetet vett, az EU külpolitikája hiteltelenségi válságban van, a migráció pedig napi szinten veszélyezteti az európai emberek biztonságát, az Európai Bizottság „Európai Demokráciapajzs” néven újabb nagyszabású kezdeményezéssel állt elő.
Európai BizottságbrüsszelitákEurópai DemokráciapajzsngoEurópai Unió

Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatója az Európai Bizottság Európai Demokráciapajzs kezdeményezésének hatásait tekintette át.

Európai Demokráciapajzs Brüsszel
Henna Virkkunen (balra) és Michael McGrath, az Európai Bizottság tagjai az Európai Demokráciapajzsról szóló sajtótájékoztatón (Fotó: Európai Bizottság)

Az Európai Bizottság néhány nappal ezelőtt bejelentett új javaslatát – szokás szerint – az a nemes cél vezérli, hogy megerősítse a demokráciát és védje a polgárokat. A valóságban azonban egy újabb eszközről van szó, amelynek célja a brüsszeli befolyás növelése, beavatkozás a nemzeti választásokba és a patrióta, konzervatív hangokkal való leszámolás.

Az Európai Unió vezetése most nem kevesebbre ragadtatja magát, mint hogy előírja állampolgárai számára, hogy mi a megfelelő információ, mi a helyes vélemény és melyek azok a megbízható NGO-k, amelyek majd eligazítják az európai polgárokat a Brüsszelnek nem tetsző „álhírek” tengerében – írja elemzésében Petri Bernadett.

Az Európai Demokráciapajzs a nemzeti szuverenitás és a szólásszabadság elleni eddig talán legdurvább támadás, amelynek eredményeként Brüsszel befolyásolhatná a választási folyamatokat, intézményesíthetné a balliberális NGO-hálózat politikai szerepét az információhoz való hozzáférésben, legfőképpen pedig uniós eszközökkel tenné befolyásolhatóvá a közvélemény alakulását a tagországokban.

A Bizottság új „Demokráciapajzsa” kapcsán elengedhetetlen fontosságú kimondani, hogy az Európai Unió alapszerződései nem biztosítanak jogalapot egy ilyen kiterjedt beavatkozásra a tagállamok demokratikus folyamataiba, sem a médiába, sem pedig az információs tér szabályozásába.

Magyarország történelme világosan megmutatja, hogy minden korszakban volt egyetlen biztos pont: a szólás szabadsága és a nemzeti önrendelkezés iránti igény. Ezeket kívülről megerősíteni nem lehet, csak elvenni; de ha elvették, akkor a magyarok azt mindig visszakövetelték. A feladat ma sem más: megvédeni jogunkat ahhoz, hogy a saját közösségünkről, országunkról, jövőnkről úgy beszéljünk, ahogy mi akarunk – nem úgy, ahogy a brüsszeli tényellenőrök meghatározzák.

A teljes elemzés a XXI. Század Intézet honlapján elérhető.

 

