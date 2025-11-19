Brüsszeli véleményrendőrség – Európai Demokráciapajzs a szólásszabadság ellen

Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatója az Európai Bizottság Európai Demokráciapajzs kezdeményezésének hatásait tekintette át.

Henna Virkkunen (balra) és Michael McGrath, az Európai Bizottság tagjai az Európai Demokráciapajzsról szóló sajtótájékoztatón (Fotó: Európai Bizottság)

Az Európai Bizottság néhány nappal ezelőtt bejelentett új javaslatát – szokás szerint – az a nemes cél vezérli, hogy megerősítse a demokráciát és védje a polgárokat. A valóságban azonban egy újabb eszközről van szó, amelynek célja a brüsszeli befolyás növelése, beavatkozás a nemzeti választásokba és a patrióta, konzervatív hangokkal való leszámolás.

Az Európai Unió vezetése most nem kevesebbre ragadtatja magát, mint hogy előírja állampolgárai számára, hogy mi a megfelelő információ, mi a helyes vélemény és melyek azok a megbízható NGO-k, amelyek majd eligazítják az európai polgárokat a Brüsszelnek nem tetsző „álhírek” tengerében – írja elemzésében Petri Bernadett.

Az Európai Demokráciapajzs a nemzeti szuverenitás és a szólásszabadság elleni eddig talán legdurvább támadás, amelynek eredményeként Brüsszel befolyásolhatná a választási folyamatokat, intézményesíthetné a balliberális NGO-hálózat politikai szerepét az információhoz való hozzáférésben, legfőképpen pedig uniós eszközökkel tenné befolyásolhatóvá a közvélemény alakulását a tagországokban.

A Bizottság új „Demokráciapajzsa” kapcsán elengedhetetlen fontosságú kimondani, hogy az Európai Unió alapszerződései nem biztosítanak jogalapot egy ilyen kiterjedt beavatkozásra a tagállamok demokratikus folyamataiba, sem a médiába, sem pedig az információs tér szabályozásába.

Magyarország történelme világosan megmutatja, hogy minden korszakban volt egyetlen biztos pont: a szólás szabadsága és a nemzeti önrendelkezés iránti igény. Ezeket kívülről megerősíteni nem lehet, csak elvenni; de ha elvették, akkor a magyarok azt mindig visszakövetelték. A feladat ma sem más: megvédeni jogunkat ahhoz, hogy a saját közösségünkről, országunkról, jövőnkről úgy beszéljünk, ahogy mi akarunk – nem úgy, ahogy a brüsszeli tényellenőrök meghatározzák.

A teljes elemzés a XXI. Század Intézet honlapján elérhető.