Mocskolódni kezdett a tiszás Bruti, így alázza meg a magyarok millióit

Bruti a magyar válogatott vasárnapi, Írország elleni vereségére reagálva azt írta: “Bár tényleg nem érdekel a foci, azért szerettem volna, ha kijut a magyar csapat. De legalább volt ok énekelni a Nélküled-et.”

Tóth Imre „ Bruti ” (Forrás: MTI)

A poszt különösen érzékeny, amikor a válogatott már biztosan nem jut ki az vb-selejtezőre. Úgy néz ki, ez Magyar Péter bandáját nem zavarja.

A magát humoristának nevező tiszás alak korábban már többször került a figyelem középpontjába provokatív megnyilvánulásai miatt. Nemrég a Tűzfalcsoport talált rá arra a felvételre, amelyen Bruti arról beszél:

Fekete Pákót szerinte „mogyorókrémből meg szarból gyúrják”.

A botrány után Bruti bejelentette, hogy kilép a Kétfarkú Kutya Pártból, és csatlakozik Magyar Péter mozgalmához. Debrecenben Tisza Sziget néven saját csoportot is alapított, amellyel teljes mellszélességgel a Tisza mellé állt. A mostani bejegyzése viszont már túlmutat a pártszimpátián:

kifejezett politikai gúny az ország sportkudarcából.

Arra is volt már példa, hogy Kapu Tiborba szállt bele ocsmány módon, akire az egész ország büszke. Úgy látszik, Magyar embere másképpen gondolkodik erről a világraszóló magyar sikerről, mint a magyar emberek.

„Itt van most ez a Kapu Tibi gyerek. Csillagkapu Tibi. Fellőtték az űrbe, kiment. Elképesztő, zseniális teljesítmény. Jó, 51 milliárd volt, le se sza…ni. A tudományra kell hogy legyen pénz. Ez volt a vágya, az álma, kilőttük, hadd csinálja, nem gond, kifizetjük. Majd ennyivel kevesebbet költünk a Bohár Danira, meg ezekre a lóf…szjóskákra.”