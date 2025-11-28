Karácsony Gergely csődbe vitte, de a kormány kész megmenteni Budapestet

A kormány Budapest fizetésképtelensége esetén minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a fővárosi közszolgáltatások – ideértve a tömegközlekedést is –zavartalanul működjenek – fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Karácsony Gergely főpolgármester levelére. A miniszter kiemelte, a kormány arról is döntött, hogy a működés biztosítása azt is jelenti, hogy

az érintett dolgozók a fizetésüket akkor is meg fogják kapni, hogyha a fővárosi önkormányzat nem tud fizetési kötelezettségének eleget tenni.

Gulyás Gergely a levélben mellékelte a vonatkozó kormányhatározatot is, és jelezte, a fentiekről tájékoztatta a fővárosi közgyűlés valamennyi frakcióvezetőjét, fővárosi cég- és szakszervezeti vezetőket.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Karácsony Gergelynek írott levele

Gulyás Gergely már a csütörtöki Kormányinfón közölte, hogy a főváros katasztrofális anyagi helyzetét illetően a kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása iránt, és amint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány biztosítja a város működőképességét.

Sajnáljuk, hogy hat év baloldali-liberális városvezetése olyan helyzetet eredményezett, amelyben Budapest főpolgármestere a város fizetésképtelenségéről és csődjéről beszél"

– értékelt. Hozzátette: a kormány segíteni szeretne Budapestnek, és tisztán szeretne látni.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője szintén megerősítette a kormány segítő szándékát pénteki Facebook-bejegyzésében.