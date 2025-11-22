Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer: Zelenszkij nemet mondott a budapesti békecsúcsra!

5 órája
„Az első Budapest után nem szeretnénk, ha lenne még egy” – idézte Menczer Tamás Ukrajna budapesti nagykövetének szavait a budapesti békecsúcs kapcsán.
Zelenszkij

A budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir, Zelenszkij embere fogalmazott így, aki korábban azt is mondta, kormányváltást akarnak, hiszen az ukránbarát Tisza támogatja a háborút és Ukrajna uniós tagságát. Budapesti békecsúcs lesz – fogalmazott Menczer.
 

Fegyir, budapestibékecsúcs, budapesti békecsúcs
Zelenszkij nemet mondott a budapesti békecsúcsra!
Fotó: Facebook/Menczer Tamás 


A budapesti békecsúcs ellen hiába küzd Zelenszkij

Ahogyan Menczer Tamás fogalmazott:

„Ezzel szemben mi a békét és Donald Trumpot támogatjuk. Trump lendületben van, óriási lépéseket tesz a béke felé. Budapesti békecsúcs lesz!”

 

