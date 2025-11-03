Váltás a Blikknél: visszatér a régi, politikamentes bulvárvilág

A Magyar Nemzet arról számol be, hogy új korszak kezdődik Magyarország piacvezető bulvárlapjánál, mivel az Indamedia-csoport megvásárolta a Ringier Hungary portfólióját, aminek következtében a Blikk is új tulajdonoshoz került.

Tulajdonos- és vezetőváltás történt a Blikknél: az Indamedia-csoport megvásárolta a lapot, és visszatér korábbi főszerkesztője, Kolossváry Balázs. A döntéssel a Blikk elhagyja a baloldali politikai irányvonalat, és ismét a klasszikus, pártoktól független bulvár stílushoz tér vissza.

Az adásvétel után távozik a tavasz óta főszerkesztőként dolgozó Nagy Iván Zsolt, valamint Szigeti Péter, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetője. A szerkesztőséget ismét Kolossváry Balázs irányítja, aki korábban több éven át volt a lap meghatározó főszerkesztője.

Az új vezetés célja nem politikai fordulat, hanem a lap eredeti bulvár jellegének helyreállítása, amely mindig is a szórakoztató, könnyed, de professzionális hírszolgáltatásról szólt.

A mostani tulajdonos- és vezetőváltással a cél az, hogy a Blikk visszatérjen a pártoktól független, közérthető, emberközeli bulvárhoz, amelyben a hírek, a sztorik és az olvasók mindennapi életét érintő témák kapják a főszerepet.

Az Indamedia közleménye szerint a csoport célja „a minőségi tartalom, a sokszínűség és a hiteles tájékoztatás erősítése”, vagyis a Blikk a jövőben ismét a magyar bulvár klasszikus, politikamentes arcát mutató újságját kívánja adni az olvasóknak.