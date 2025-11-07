Elképesztő összeg: jövőre 4800 milliárdot költ a kormány a családokra

A jövő évi költségvetésben minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát költi a kormány a családokra – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a baranyai Hidason pénteken. Koncz Zsófia az új bölcsődeépület átadóünnepségén közölte: a kormány 2010 után családbarát fordulatot indított el, és azóta, hogy 2011. január 1-jén visszavezették a családi adókedvezmény rendszerét, harmincféle intézkedést vezettek be három fő pillér mentén.

Koncz Zsófia közölte, a jövő évi költségvetésben minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot, a GDP 5 százalékát költi a kormány a családokra (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)

Utalt arra, hogy a kormányzat a családok anyagi megerősítése mellett az otthonteremtési lehetőségek jelentős kibővítését, továbbá a munkahelyek teremtését, a dolgozni akaró, kisgyermeket nevelő anyákat kívánta segíteni intézkedéseivel.

Kifejtette: ennek részeként komoly bölcsődei hálózatfejlesztést hajtottak végre, így míg 2010 előtt az ország 3155 településén mindössze 326 bölcsőde volt, addig ma 1250 helységben működik ilyen intézmény, azaz több mint 900 bölcsőde épült az utóbbi másfél évtizedben.