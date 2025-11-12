Cseh Katalin nem állt közvetlenül Magyar Péter mögé, ezért kizárták a Momentumból

A Momentum elnöksége a mai ülésén úgy döntött, hogy kizárja a pártból Cseh Katalint, és visszakéri tőle a parlamenti mandátumát – írja a Magyar Nemzet a párt szerdai Facebook-bejegyzésére hivatkozva.
Mint kifejtik, a döntésre azért került sor, mert Cseh Katalin a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy egy másik párt színeiben indul a választáson, ráadásul a Momentum politikájával szembemenve ezzel csökkenti a 2026-os kormányváltás esélyét. A mandátumát azért kérték vissza, mert a Momentum minden erőforrását a kormányváltásra kívánja fordítani. Ismert ugyanis, hogy
a Momentum azért nem indul a választáson 2026-ban, hogy ezzel is növeljék Magyar Péter győzelmi esélyeit. Cseh Katalin pedig – úgy tűnik – nem akarta tétlenül nézni, hogy Magyar Péterék elveszik tőle a parlamenti mandátumát.
Cseh Katalin szerdán egy Facebook-videóban jelentette be, hogy csatlakozik a Humanisták nevű új politikai formációhoz. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte a magyar politikában túl sok a tesztoszteron és túl kevés az emberség, ezen pedig változtatni kell. Az is kiderült: a mozgalom neve Humanisták, a párt színe pedig a rózsaszín lesz.
Magyar Péter nem repesett az örömtől Cseh akciója láttán
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Barabás Richárd hétfőn bejelentette: a Párbeszédtől külön, egy új politikai formációval indulna el a 2026-os országgyűlési választásokon. A vállaltan homoszexuális politikus azonban elismerte: nem szeretne a Tisza Párt kihívója lenni, hanem kiegészítené Magyar Péterék esetleges kormányát.
A Tisza Párt elnöke hamar reagált a hírre, és nyomatékosította, nincs elragadtatva a bejelentéstől. Magyar Péter inkább ellenséget, mint szövetségest lát Barabás Richárdban. Azt ecsetelte, az új balliberális pártot a Fidesz–KDNP rendelte meg, hogy lenyessen néhány százalékot tőlük a jövő évi választásokon. Barabás Richárd és Cseh Katalin új projektje két tűz közé került; egyelőre úgy tűnik, senki sem nyitott a velük való együttműködésre.
Cseh Katalin botrányai
Mint az Origo korábban megírta: Cseh Katalin úgy volt korábban az év képviselője, hogy hazája ellen beszélt minden mikrofonnál, és megszavazott mindent, amit elvártak tőle.
Idén pedig hét ember ellen emeltek vádat Cseh Katalinék európai uniós botrányaként elhíresült bűnügyben.
Cseh Katalin uniós támogatási botrányával 2021 nyarán, az Anonymus álarcos alak leleplező anyagai után kezdett foglalkozni a sajtó, az adóhatóság pedig költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást. A nyilvános adatok alapján ugyanis arra lehetett következtetni, hogy a Cseh Katalinék családi vállalkozásához, a Pannónia Nyomda Kft.-hez köthető céghálózat tagjai bűncselekménygyanús körülmények között pályáztak és nyertek el sok milliárd forintot.
A NAV szakemberei áttekintették a nagyjából fél tucat gazdasági társaságból álló hálózat elmúlt években benyújtott uniós tendereit. Ezek után a nyomozók megállapították, a vállalkozások összehangoltan pályáztak uniós és hazai pénzekre.