Cseh Katalin nem állt közvetlenül Magyar Péter mögé, ezért kizárták a Momentumból

A Momentum elnöksége a mai ülésén úgy döntött, hogy kizárja a pártból Cseh Katalint, és visszakéri tőle a parlamenti mandátumát – írja a Magyar Nemzet a párt szerdai Facebook-bejegyzésére hivatkozva.

Mint kifejtik, a döntésre azért került sor, mert Cseh Katalin a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy egy másik párt színeiben indul a választáson, ráadásul a Momentum politikájával szembemenve ezzel csökkenti a 2026-os kormányváltás esélyét. A mandátumát azért kérték vissza, mert a Momentum minden erőforrását a kormányváltásra kívánja fordítani. Ismert ugyanis, hogy

a Momentum azért nem indul a választáson 2026-ban, hogy ezzel is növeljék Magyar Péter győzelmi esélyeit. Cseh Katalin pedig – úgy tűnik – nem akarta tétlenül nézni, hogy Magyar Péterék elveszik tőle a parlamenti mandátumát.

Cseh Katalin szerdán egy Facebook-videóban jelentette be, hogy csatlakozik a Humanisták nevű új politikai formációhoz. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte a magyar politikában túl sok a tesztoszteron és túl kevés az emberség, ezen pedig változtatni kell. Az is kiderült: a mozgalom neve Humanisták, a párt színe pedig a rózsaszín lesz.