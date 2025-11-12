Hírlevél

Szentkirályi: Cseh Katalin és új társa a Tisza brüsszeli szócsöveként indul a választáson

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Barabás Richárd és Cseh Katalin elindították a Humanisták elnevezésű mozgalmat, és a Tisza Párt brüsszeli szócsöveként indulnak a 2026-os választáson – írta Szentkirályi Alexandra szerdai Facebook-bejegyzésében.
Tisza Párt, Cseh Katalin, Szentkirályi Alexandra, Momentum, Barabás Richárd

Barabás Richárd és Cseh Katalin elindították a Humanisták mozgalmat, és a Tisza Párt brüsszeli szócsöveként indulnak a választáson – írta Szentkirályi Alexandra szerdai a Facebook-bejegyzésében.

Budapest, 2025. március 17. Cseh Katalin, a Momentum képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 17-én. MTI/Illyés Tibor
Cseh Katalin felszólalása az Országgyűlésben (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Fidesz budapesti frakcióvezetője kifejtette: Igen, a „botmixerező” Cseh Katalin és az egyházakat éjjel-nappal támadó Barabás. Ők aztán a „nagy humanisták”! 

Nézzük csak: Szivárványos, uniós és ukrán zászlókat látnának magyar helyett. Sokallják a tesztoszteront (?). És nagyon szeretnének Magyar Péternek segíteni a kormányváltásban. Na, ilyen egy vérbeli brüsszeli program. Barabás és Cseh épp azokkal a szlogenekkel kampányol, amelyekről hallani sem akarnak a magyarok. Amikor pedig arról beszél, hogy kevesebb történelmi magyar zászlót látna, az igazán elkeserítő. 

„Barabásnak minden bizonnyal nincsenek határon túli családtagjai. Nem élhette át, milyen a trianoni „humanizmus”. Nem tudják, milyen az, amikor rendeletekkel elkobozzák a földedet, lerombolják az egész falvadat, vagy fegyverrel jelennek meg az ajtódban” - írta a frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra szerint „ha rajtuk múlna, szivárványos csillámpónik futnának a Kincsem Parkban, a Szent Koronára pedig EU-s csillagokat tennének. 

A Tisza Párt új brüsszeli asszisztenseiből ugyanúgy nem kérnek a magyarok, mint a Tiszából.”

Cseh Katalin nem állt közvetlenül Magyar Péter mögé, ezért kizárták a Momentumból

 

 

