Csisztu Zsuzsa ereiben szabolcsi vér csörgedezik. Édesapját, Csisztu Mihályt képzőművészeti főiskolásként – csakúgy, mint az akkori fiatalságot – megszólította 1956. A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen erről is beszélt.

Csisztu Zsuzsa: Kislányom, csak béke!

Fotó: Facebook/Csisztu Zsuzsa

Csisztu Zsuzsa a Háborúellenes Gyűlésen

„Ők is úgy érezték, hogy a forradalomért, a szabadságért harcolni kell, mert egy békés, megszállásmentes országot szerettek volna. Úgyhogy én ebben a mondjuk így, gondolatiságban nőttem fel, nálunk ez mindig forradalom volt otthon, és nagyon sokat hallottam természetesen a szüleimtől azokról az értékekről, aminek a mentén én magam is éltem az életemet”

– mondta el Csisztu Zsuzsa annak kapcsán, hogy a szabadság és béke gondolatiságában nőtt fel, azt is hozzátéve, ő még annak a generációnak a tagja, akiknek a nagyszülei átélték a második világháborút.

Fotó: Facebook/Csisztu Zsuzsa

Ahogyan fogalmazott:

„Nekem a nagymamám is nagyon sokat mesélt arról, hogy milyen az, amikor egy asszonynak el kell engednie a férjét, a gyermekei apját adott esetben a frontra, és mindig azt mondta:

Kislányom, csak béke, ez az egy, ami a legeslegfontosabb!”