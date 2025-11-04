Czomba Sándor: Stabil a foglalkoztatási helyzet

Évről évre többen dolgoznak Magyarországon. Az októberi adatok azt mutatják, hogy 5 ezerrel kevesebb regisztrált álláskereső volt, mint tavaly ugyanebben az időszakában – ezzel pedig továbbra is az uniós élmezőnyhöz tartozunk. A jövőben tovább növelné a foglalkoztatottságot a kormány.

Czomba Sándor Fotó: MTI/Lakatos Péter

Czomba Sándor hozzátette, a 2010-es években 600-700 ezer álláskereső volt, most 220 ezer ember szerepel a nyilvántartásban.

Ehhez a javuláshoz az kellett, hogy a korábban fejletlen térségekbe óriási beruházások érkezzenek, amelyek már induló fázisban vannak. Debrecen és Nyíregyháza környékén már látható az álláskeresők számának csökkenése, Szeged környéke még most csatlakozik majd – ismertette az államtitkár.

Czomba Sándor szólt arról is, hogy egy-másfél éve indult el több kezdeményezés – köztük az Ifjúsági Garanciaprogram – amelyek támogatásával 53 ezer ember dolgozik.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hozzátette, hogy hétfőn tartották a minimálbér emeléséről szóló legutóbbi tárgyalásokat, amelyeken lényegesen közeledtek egymáshoz az álláspontok.

Czomba Sándor elmondta, hogy az ülésen már konkrét számok hangzottak el, ezt a munkavállalók és a munkaadók saját köreikben tovább egyeztetik.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy az eredeti tervek szerint 2026-ra 13 százalék volt a minimálbér-emelés tervezett értéke.