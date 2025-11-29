Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

DPK

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

DÁP

Robban a DÁP: már 2,5 millió magyar használja

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnöki főtanácsadó szerint új mérföldkőhöz érkezett a Digitális Állampolgárság alkalmazás (DÁP), amelyet már több mint 2,5 millióan töltöttek le. Nyitrai Zsolt szerint a kormányzati fejlesztés célja, hogy a hétköznapi ügyintézés egyszerű, gyors és sorbanállásmentes legyen minden állampolgár számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
DÁPDigitális ÁllampolgárságokmányNyitrai Zsolt

A DÁP töretlen népszerűségnek örvend, ami annak köszönhető, hogy kényelmes és biztonságos megoldást nyújt a mindennapi ügyek intézésére. Nyitrai Zsolt arra emlékeztetett: 

DÁP
A DÁP minden korosztálynak egyszerű ügyintézést kínál (Forrás: Pinterest)

Már több, mint 2,5 millióan töltötték le a Digitális Állampolgárság alkalmazást.” 

A miniszterelnöki főtanácsadó hangsúlyozta, hogy kormány szolgáltató államot épít, ennek része a DÁP mellett a Gondosóra, az ingyenes tanulói laptop program és a cukorbeteg gyerekek ingyenes táboroztatása is.

Az adatok biztonságban vannak, illetéktelenek nem férhetnek hozzá” 

– hangsúlyozta Solymár Károly Balázs államtitkár, aki szerint a rendszer lényege, hogy egyetlen bejelentkezéssel több mint 200 állami és piaci szolgáltatás érhető el. A digitális erkölcsi bizonyítvány pár kattintással igényelhető, az e-aláírás pedig teljes jogi értékkel bír Magyarországon és az EU-ban is. 

Adóztatná a nyugdíjakat? – Nyitrai Zsolt szerint Magyar Péter a legelesettebbeket büntetné

Egy alkalmazás, ami megkönnyíti az életet

A célunk az, hogy folyamatosan bővüljön a mobiltelefonnal intézhető ügyek köre” 

– tette hozzá az államtitkár. A DÁP egy helyen kezeli a személyes adatokat, okmányokat és járműadatokat, szigorú adatvédelmi előírások mellett, így a felhasználók gyorsan, biztonságosan és átláthatóan intézhetik ügyeiket. Az alkalmazás mindennapi előnyét egyre több magyar tapasztalja meg – immár több millióan.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!