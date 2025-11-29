Robban a DÁP: már 2,5 millió magyar használja

A DÁP töretlen népszerűségnek örvend, ami annak köszönhető, hogy kényelmes és biztonságos megoldást nyújt a mindennapi ügyek intézésére. Nyitrai Zsolt arra emlékeztetett:

A DÁP minden korosztálynak egyszerű ügyintézést kínál (Forrás: Pinterest)

Már több, mint 2,5 millióan töltötték le a Digitális Állampolgárság alkalmazást.”

A miniszterelnöki főtanácsadó hangsúlyozta, hogy kormány szolgáltató államot épít, ennek része a DÁP mellett a Gondosóra, az ingyenes tanulói laptop program és a cukorbeteg gyerekek ingyenes táboroztatása is.

Az adatok biztonságban vannak, illetéktelenek nem férhetnek hozzá”

– hangsúlyozta Solymár Károly Balázs államtitkár, aki szerint a rendszer lényege, hogy egyetlen bejelentkezéssel több mint 200 állami és piaci szolgáltatás érhető el. A digitális erkölcsi bizonyítvány pár kattintással igényelhető, az e-aláírás pedig teljes jogi értékkel bír Magyarországon és az EU-ban is.