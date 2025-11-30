Deák Dániel: Felcsuti Péter elszólása leleplezte a Tisza Párt megszorítási tervét

Deák Dániel szerint miközben Magyar Péter napok óta tagadja a több ezer milliárd forintos megszorítási javaslat létezését, a Tisza Párthoz köthető közgazdász, Felcsuti Péter egy nyilatkozatában mégis utalt a dokumentumra. A XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta: az Index cikke alapján Felcsuti aláírása is szerepel a tervezeten, és szerzőként feltüntetik Magyar Péter gazdasági tanácsadóját, Dálnoki Áront is. Deák értékelése szerint ez magyarázza, hogy a megszorítási javaslat létét végül elismerték – írja a Magyar Nemzet.

Deák Dániel szerint Felcsuti Péter buktatta le a Tisza Párt megszorítási tervét (Fotó: Tuba Zoltán / Origo)

Deák Dániel egy videórészletet is ismertetett, amelyben elmondása szerint Felcsuti Péter a következőket mondja:

Láttuk, hogy a Tisza Párt nagyon bátortalanul, egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került vagy valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta.

Deák Dániel értékelése szerint Magyar Péter tisztában van azzal, hogy megszorításokról és adóemelésekről nehéz kampányt építeni, ezért igyekszik mindent megtenni a tervezet tagadásáért. Az elemző felidézte Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének egy etyeki rendezvényen elhangzott mondatát is, amelyben Tarr úgy fogalmazott: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Igen, az ilyen hatalmas megszorításokba bele lehet bukni

– hangúlyozta a politológus.