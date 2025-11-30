Kellemetlen kérdés: Magyar Péter akarva-akaratlanul a Fidesz malmára hajtja a vizet?

Deák Dániel a Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta: „Meglepő dolgot kell írnom, de Orbán Viktor köszönetet mondhat Magyar Péternek. Elsőre ugyanis lehet, hogy a Fidesz számára rossz hírnek tűnt, hogy a Tisza vezetője mindenhova „követi” a miniszterelnököt, így szombatonként ugyanott tart rendezvényt, ahol Orbán Viktor is. Azonban a győri és a nyíregyházi rendezvények után kijelenthető: ezzel valójában a Fideszt és Orbán Viktort erősíti.”

Magyar Péter (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Deák Dániel szerint azzal, hogy a két politikus néhány órás különbséggel tart beszédet ugyanazon a helyszínen, a választók óhatatlanul összehasonlítják a stílusukat, karakterüket és intellektuális teljesítményüket – és értékelése alapján:

Ebből pedig nem Magyar Péter jön ki jobban.”

– írta a politológus.

Ő továbbra is agresszív módon ordibál és gyalázkodik a színpadon, semmilyen összefüggő gondolatot nem fogalmaz meg, nagyjából azon a szinten van, mint egy baloldali kommentelő, aki csak a szalagcímeket felolvassa egymás után.”

– fogalmazott, majd hozzátette:

Orbán Viktor ehhez képest egy higgadt, nagypolitikai vízióval rendelkező államférfiként jelent meg Győrben és Nyíregyházán is, aki képes értelmezni a komplex politikai, nemzetközi és belpolitikai folyamatokat. Érezhetően nem azt nézi, hogy hol van a labda, hanem hogy hova fog menni; magyarul, előre gondolkodik.”

Végül így zárta bejegyzését: