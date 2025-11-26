Itt az elemzés Orbán Viktor lehetséges Moszkvai útjáról

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: Magyarország a háború kitörése óta nyitva tartotta a diplomáciai kapukat, és nem követte a „brüsszeli bezárkózó politikát”, amit minden jel szerint Magyar Péter pártja, a Tisza is követne.

Nem véletlen, hogy Trump és Putyin közötti békecsúcs várhatóan Budapesten lesz.

Így a létrejöhető moszkvai találkozó fő témája is a béke lehet.

Deák Dániel elemzésében arra is kitér, hogy ellentétben Magyarországgal, az Ursula von der Leyen vezette Európai Unió mára teljesen elszigetelődött.