Itt az elemzés Orbán Viktor lehetséges Moszkvai útjáról

Deák Dániel a Facebookon megjelent gyoselemzésében kifejezetten izgalmasnak nevezte a lehetséges csúcstalálkozót megelőző időszakot, hiszen
az amerikaiak intenzív tárgyalásokat folytatnak az ukránokkal és az oroszokkal a háború lezárása érdekében.”
Bár a találkozót hivatalos források még nem erősítették meg, annak létrejöttére mégis van esély. Deák Dániel ezt úgy indokolta:
Az amerikai béketervben kifejezetten sok olyan pont jelenik meg, amit korábban Orbán Viktor is szorgalmazott, ami nem meglepő annak fényében, hogy Donald Trump rendszeresen kikéri a magyar kormányfő álláspontját különböző geopolitikai kérdésekben és hallgat is rá.”
A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: Magyarország a háború kitörése óta nyitva tartotta a diplomáciai kapukat, és nem követte a „brüsszeli bezárkózó politikát”, amit minden jel szerint Magyar Péter pártja, a Tisza is követne.
Nem véletlen, hogy Trump és Putyin közötti békecsúcs várhatóan Budapesten lesz.
Így a létrejöhető moszkvai találkozó fő témája is a béke lehet.
Deák Dániel elemzésében arra is kitér, hogy ellentétben Magyarországgal, az Ursula von der Leyen vezette Európai Unió mára teljesen elszigetelődött.
A külügyi főképviselőjét, Kaja Kallast még Washingtonban sem fogadták; az amerikai külügyminiszter egyszerűen visszautasította, hogy találkozzon vele. Az oroszokkal pedig egyáltalán nem állnak szóba.”