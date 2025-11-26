Hírlevél

Orbán Viktor

Itt az elemzés Orbán Viktor lehetséges Moszkvai útjáról

Egyelőre sajtóhírek szólnak arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Moszkvába látogat, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadja. Deák Dániel, a XXI. Intézet vezető kutatója szerint kifejezetten izgalmas időszakban kerülhet sor a tervezett találkozóra.
Deák Dániel a Facebookon megjelent gyoselemzésében kifejezetten izgalmasnak nevezte a lehetséges csúcstalálkozót megelőző időszakot, hiszen 

az amerikaiak intenzív tárgyalásokat folytatnak az ukránokkal és az oroszokkal a háború lezárása érdekében.”

Deák Dániel
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Moszkvában találkozhat újra (Forrás: Facebook/Deák Dániel)

Bár a találkozót hivatalos források még nem erősítették meg, annak létrejöttére mégis van esély. Deák Dániel ezt úgy indokolta: 

Az amerikai béketervben kifejezetten sok olyan pont jelenik meg, amit korábban Orbán Viktor is szorgalmazott, ami nem meglepő annak fényében, hogy Donald Trump rendszeresen kikéri a magyar kormányfő álláspontját különböző geopolitikai kérdésekben és hallgat is rá.”

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: Magyarország a háború kitörése óta nyitva tartotta a diplomáciai kapukat, és nem követte a „brüsszeli bezárkózó politikát”, amit minden jel szerint Magyar Péter pártja, a Tisza is követne.

Nem véletlen, hogy Trump és Putyin közötti békecsúcs várhatóan Budapesten lesz. 

Így a létrejöhető moszkvai találkozó fő témája is a béke lehet.

Deák Dániel elemzésében arra is kitér, hogy ellentétben Magyarországgal, az Ursula von der Leyen vezette Európai Unió mára teljesen elszigetelődött. 

A külügyi főképviselőjét, Kaja Kallast még Washingtonban sem fogadták; az amerikai külügyminiszter egyszerűen visszautasította, hogy találkozzon vele. Az oroszokkal pedig egyáltalán nem állnak szóba.”

