Orbán Viktor washingtoni látogatása történelmi jelentőségű Magyarország számára

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a legújabb videóelemzésében azzal foglalkozik hogy pénteken Washingtonban találkozik Orbán Viktor és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, ahol várhatóan többórás, átfogó egyeztetésre kerül majd sor.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel szerint a pénteki Orbán–Trump-találkozó nemcsak a magyar-amerikai kapcsolatok új szakaszát nyithatja meg, hanem hosszú távon minden magyar életére hatással lehet (Fotó: EVAN VUCCI / POOL)

Deák Dániel: November 7-én szabályosan egy magyar nap lesz Washingtonban

A politológus szerint az esemény az év egyik legfontosabb diplomáciai pillanata lehet, hiszen a magyar kormányfő több kulcsfontosságú területen is megállapodásokat köthet az amerikai partnerekkel.

A találkozón gazdasági, hadiipari és energetikai kérdésekről is tárgyalnak majd, Orbán Viktor szavaival élve: november 7-én szabályosan egy magyar nap lesz Washingtonban”

– fogalmazott Deák.

Az elemző szerint a legnagyobb jelentősége annak lehet, hogy Magyarország energetikai biztonsága továbbra is megőrizhető maradjon. Az Egyesült Államok célja, hogy az európai országok csökkentsék függőségüket az orosz energiaforrásoktól, ám Magyarország speciális helyzetben van, hiszen nincs tengeri kijárata, ezért az orosz olaj és gáz pótlása jelenleg gazdaságilag és technológiailag sem lehetséges.

Orbán Viktor és Donald Trump között baráti a viszony, így várhatóan sikerül olyan megállapodást kötni, amely Magyarország számára hosszú távon is garantálja az energiaellátás biztonságát”

– tette hozzá Deák Dániel, majd kiemelte, hogy a tárgyalások során a háború kérdése is kiemelt szerepet kap. A magyar és az amerikai elnök célja egyaránt a béke elérése, ezért a budapesti békecsúcs terve is szóba kerülhet a washingtoni egyeztetésen.

Donald Trump és Orbán Viktor között már több alkalommal volt tartalmas egyeztetés. Trump elnök figyel a magyar kormányfő véleményére, ezért nem kizárt, hogy a mostani találkozón Orbán békejavaslatai is komoly súllyal esnek latba”

– hangsúlyozta az elemző.

Deák Dániel arra is kitért, hogy a gazdasági kapcsolatok is új lendületet kaphatnak a magyar-amerikai csúcstalálkozón. Az elmúlt években már tíz jelentős amerikai beruházás érkezett Magyarországra, miközben az Egyesült Államok világszerte inkább a tőke hazavonására törekszik.

Ez is mutatja, hogy a magyar gazdaság vonzó a nemzetközi befektetők számára. A washingtoni tárgyalás sikeres lezárása tovább erősítheti hazánk gazdasági stabilitását”

– fogalmazott Deák Dániel.