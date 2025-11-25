Deák Dániel: Zelenszkijnek megküldték a selyemzsinórt – közeleg a budapesti békecsúcs

A legújabb videóelemzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arról beszél, hogy szerinte az elmúlt napok ukrán belpolitikai fejleményei komoly fordulópontot jeleznek a háborúban.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az Egyesült Államok látványosan elfordul az ukrán elnöktől: a Zelenszkij körüli korrupciós botrány és az amerikai béketerv nyilvánosságra kerülése azt mutatja, hogy Washington megvonta a bizalmat. Deák Dániel úgy véli, a háború utáni rendezés időpontja közeleg, a békefolyamat pedig Budapesten kaphat új lendületet Fotó: YouTube

Deák Dániel szerint a Zelenszkij utáni korszak már elkezdődött

Az „Egyre világosabb: Zelenszkijnek nincsen maradása” című elemzésében a politológus kifejtette, hogy súlyos korrupciós botrány rázta meg az ukrán elnök környezetét. Zelenszkij bizalmasát, Timur Mindicset az ukrán korrupcióellenes hatóságok azzal gyanúsítják, hogy illegálisan csatornázott ki összegeket az állami vállalatokból és a nyugati támogatásokból. A botrány hatására két miniszter is lemondott, a milliárdos pedig elmenekült az országból, miután vélhetően előre figyelmeztették.

Deák Dániel szerint külön figyelemre méltó, hogy az amerikai sajtó – köztük a Trump-közeli médiumok is – részletesen beszámoltak az ügyről, sőt több lap is Zelenszkijt hozta összefüggésbe a korrupcióval. Ez a politikai elemző szerint nem véletlen:

Ez már a selyemzsinór volt Zelenszkijnek. Az amerikaiak ezzel egyértelműen jelezték, hogy ideje tárgyalnia a békéről.”

A botrányt követően napvilágot látott az amerikai béketerv, amely 28 pontban fogalmazza meg a háború lezárásának feltételeit. A javaslat szerint Ukrajna nem csatlakozhatna a NATO-hoz, korlátoznák a hadsereg méretét, bizonyos területeket át kellene adni Oroszországnak, cserébe Moszkva kártérítést fizetne. Zelenszkijt váratlanul érte a terv, és azonnal a nyugat-európai háborúpárti vezetők támogatását kérte, de Deák szerint Washington és Moszkva már kész a megállapodásra.

A békekötés közelebb van, mint valaha, és könnyen lehet, hogy a budapesti békecsúcs hozza el az áttörést”

– fogalmazott az elemző. Deák szerint az amerikai és orosz fél közötti gazdasági egyeztetések már zajlanak, miközben az Európai Unió „a kispadról próbál bekiabálni”, mert nem vonják be érdemben a tárgyalásokba.

Egyetlen kivétel ez alól Magyarország, amely Deák Dániel szerint:

A nyitott és szuverén külpolitikájának köszönhetően minden nagyhatalommal párbeszédet folytat”.

Az elemző megerősítette, hogy Orbán Viktor lehet a házigazdája annak a békecsúcsnak, amelyet az amerikai és orosz elnök részvételével Budapesten terveznek megtartani.