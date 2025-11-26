Deutsch Tamás szerint Brüsszel „arany WC-n húzza le” az európaiak pénzét

Deutsch Tamás a vitanapon történő felszólalásában tételesen felsorolta, hogy az Európai Unió az elmúlt években mennyi pénzt adott Ukrajnának, elsősorban a háború finanszírozására.

Deutsch Tamás, Európai Parlamenti képviselő Fotó: Facebook/Deutsch Tamás

Hozzátéve azt, hogy a 2026-27 folyamán további 32,6 milliárd eurót akarnak folyósítani. Kiemelte:

Ursula von der Leyen pedig most még további 135,7 milliárd eurót követel Ukrajnának az európai kormányoktól.”

Ez kiegészítve az EU 2028 utáni hétéves keretköltségvetésben szereplő újabb milliárdokkal, összesen 731 milliárd euró.

Deutsch Tamás felhívta a figyelmet a brutális kijevi korrupciós ügyekre is, melyek láthatóan nem érdeklik az európai bürokratákat, így kijelenthető, hogy a brüsszeli vezetők arany wc-n húzza le az európai emberek pénzét.

Béke kell. Teljesen nyilvánvaló, hogy a béke érdekében kell tennünk”

– zárta gondolatait az Európai Parlamenti képviselő.