Deutsch Tamás: Ukrajnában a háborús maffia korrupcióra szórta el az EU-tól kapott milliárdokat

A politikus az MTI-nek adott nyilatkozatában hangsúlyozta: a nyilvánosságra került esetek „világszerte nagy felháborodást kiváltó botrányok közé tartoznak”, és haladéktalan uniós vizsgálatot igényelnének. Deutsch Tamás úgy fogalmazott: sokszor kerül kényelmetlen helyzetbe az ember, amikor egészen képtelen szituációval szembesül, de szerinte a mostani ukrajnai korrupciós ügyek ennél is messzebbre mennek.

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban, 2024. december 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Kiderült, hogy

Ukrajnában a háborús maffia az Európai Uniótól kapott támogatásokat korrupciós bűncselekmények keretében szórta el”.

Példaként említette a sajtóban emlegetett kijevi luxusingatlant, amelyet „színarany vécécsésze ékesít”, és amely házban az ukrán elnök születésnapját is ünnepelték.