Deutsch Tamás: Ukrajnában a háborús maffia korrupcióra szórta el az EU-tól kapott milliárdokat

A politikus az MTI-nek adott nyilatkozatában hangsúlyozta: a nyilvánosságra került esetek „világszerte nagy felháborodást kiváltó botrányok közé tartoznak”, és haladéktalan uniós vizsgálatot igényelnének. Deutsch Tamás úgy fogalmazott: sokszor kerül kényelmetlen helyzetbe az ember, amikor egészen képtelen szituációval szembesül, de szerinte a mostani ukrajnai korrupciós ügyek ennél is messzebbre mennek.
Kiderült, hogy
Ukrajnában a háborús maffia az Európai Uniótól kapott támogatásokat korrupciós bűncselekmények keretében szórta el”.
Példaként említette a sajtóban emlegetett kijevi luxusingatlant, amelyet „színarany vécécsésze ékesít”, és amely házban az ukrán elnök születésnapját is ünnepelték.
Kijelentette: nem csupán az ukrán vezetés környezetéhez köthető személyek érintettek, hanem
Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen érintettsége is felmerül a súlyos korrupciós ügyben.
Ez azért különösen aggasztó, mert miközben „Brüsszel euró-százmilliárdokat önt Ukrajnába, az uniós pénzek felhasználásában súlyos visszaélések történhetnek.”
Az EP-képviselő hangsúlyozta: az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme és az európai adófizetők pénzének átlátható felhasználása miatt „magától értetődő”, hogy az Európai Parlamentnek napirendre kellett volna vennie az ügyet. A Patrióták Európáért frakció ennek megfelelően javaslatot tett a jövő heti plenáris vitára, ám az EP háborúpárti többsége, köztük az a Tisza pártot magában foglaló Európai Néppárt, valamint a szociáldemokrata frakció amelynek pedig a DK a tagja, meggátolta a kezdeményezést – számolt be Deutsch Tamás.
Az Európai Parlament épületében „mindenhol a »demokrácia működésben« szlogent olvashatjuk”, de a többség mégis elutasítja, hogy a „kijevi aranybudis korrupciós ügyről” demokratikus vita alakuljon ki.
Ezzel szemben Magyarországot támadó előterjesztés „természetesen szerepel a jövő heti napirenden”.
Deutsch szerint az EP döntése megsérti a demokratikus nyilvánosság alapelvét, és nem veszi figyelembe, hogy európai adófizetők óriási összegeit érinthetik a visszaélések. Bejelentette: a Patrióták Európáért frakció jövő hétfőn napirendi módosító indítványt nyújt be, a starsbourgi plenáris ülésen és név szerinti szavazást kér. Így minden képviselőnek egyenként kell majd vállalnia, hogy támogatja-e a vita megtartását vagy „elzárkózik a kérdés nyílt megvitatásától”.
A politikus részletesen ismertette az Ukrajnának juttatott nemzetközi és uniós támogatásokat. Elmondása szerint
az Európai Unió az elmúlt években legalább 190-200 milliárd eurót fordított Ukrajna támogatására és a háború finanszírozására.
A jelenlegi hétéves költségvetési ciklus utolsó két évében további 32,6 milliárd eurót ítéltek meg Ukrajnának – ebből állítása szerint jövőre 24,8 milliárd, 2027-ben pedig 8 milliárd euró érkezhet.
Deutsch közölte: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ezen felül további 135,7 milliárd eurót kér a tagállamoktól Ukrajna támogatására. Így az összesített uniós hozzájárulás a politikus szerint eléri a 360–365 milliárd eurót. Hozzátette: a bizottság javaslata alapján a 2028-ban induló új hétéves költségvetés mintegy 20 százalékát Ukrajnának szánnák, ami 366 milliárd eurónyi újabb uniós támogatást jelentene.