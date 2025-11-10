Diákok ezreinek jövője dőlhet el a SzakMÁzz 2025 kiállításon

A pályaválasztás előtt álló fiatalok idén is testközelből ismerhetik meg a legkülönfélébb szakmákat a SzakMÁzz! kiállításon, amelyet november 11–12-én, kedden és szerdán rendeznek meg a BOK Csarnokban. Az interaktív esemény célja, hogy élményeken, tapasztalaton és valódi szakmai példákon keresztül segítsen a diákoknak magabiztos döntést hozni a jövőjükről.

Varga-Bajusz Veronika (Fotó: MTI)

Varga-Bajusz Veronika Facebook-videóban ismertette Magyarország legnagyobb pályaorientációs kiállítását, a SzakMÁzzt, ahol több mint száz kiállító és kétszáz szakma várja az érdeklődőket. Mint mondta, az idei rendezvény mottója – „Nézd meg, értsd meg, építsd meg!” – azt jelképezi, hogy az építőipar kerül a középpontba.

Ez a két nap nem csak a nézelődésről szól, hanem arról is, hogy ki is próbálhatod a szakmákat. Nézd meg, fogd meg, próbáld ki!

– mondta Varga-Bajusz Veronika. A helyszínen digitálisan kitölthető pályaérdeklődési kérdőív is segíti a diákokat, amely megmutatja, mely szakmák illenek hozzájuk leginkább.

A szervezők figyelmeztetnek: a szabad idősávok gyorsan fogynak, ezért érdemes minél előbb regisztrálni a szakmasbudapest.hu oldalon. A kiállítás az élményalapú tanulásra épít, és célja, hogy a fiatalok valódi tapasztalatok alapján válasszanak hivatást.