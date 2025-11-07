Varga-Bajusz Veronika: Új összefogás a digitális gyermekvédelemért

Nem csak tiltani, hanem tanítani kell

„A szülő joga a gyermek nevelése, de ebben nekünk is segítséget kell nyújtanunk”

– hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika. Az új program közös kampányokat, edukációs anyagokat és szakmai rendezvényeket hoz, amelyek célja, hogy a családok ne félelemmel, hanem tudással álljanak a digitális kor kihívásai elé. A kezdeményezés üzenete egyértelmű: a gyerekek jövője akkor lesz biztonságos, ha közösen tanulunk meg felelősen élni a technológiával.