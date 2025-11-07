Hírlevél

Varga-Bajusz Veronika

Varga-Bajusz Veronika: Új összefogás a digitális gyermekvédelemért

Szakmai együttműködést indított a kormány a digitális gyermekvédelem megerősítésére – jelentette be a fiatalokért felelős államtitkár. Varga-Bajusz Veronika szerint a cél, hogy a gyerekek biztonságosan, tudatosan és egészségesen használják az online világot.
Neveléskutatók, pszichológusok, influencerek, az NMHH képviselői, az EduTech szakemberei és a Bethesda Gyermekkórház vezetői közösen dolgoznak azon, hogy megvédjék a gyerekeket a digitális tér veszélyeitől – adta hírül Varga-Bajusz Veronika. A program nemcsak szakmai, hanem társadalmi küldetés is: edukációval, kutatásokkal és kampányokkal segítik a családokat abban, hogy megértsék és kezelni tudják az online világ kihívásait.

digitális
Varga-Bajusz Veronika szerint a gyermekek digitális nevelése társadalmi ügy is
Fotó: MTI/Kovács Attila
Szülők, figyelem! Ezek a szabályok megváltoztathatják a gyerekek életét!

Nem csak tiltani, hanem tanítani kell

„A szülő joga a gyermek nevelése, de ebben nekünk is segítséget kell nyújtanunk” 

– hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika. Az új program közös kampányokat, edukációs anyagokat és szakmai rendezvényeket hoz, amelyek célja, hogy a családok ne félelemmel, hanem tudással álljanak a digitális kor kihívásai elé. A kezdeményezés üzenete egyértelmű: a gyerekek jövője akkor lesz biztonságos, ha közösen tanulunk meg felelősen élni a technológiával.

