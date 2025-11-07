Varga-Bajusz Veronika: Új összefogás a digitális gyermekvédelemért

Neveléskutatók, pszichológusok, influencerek, az NMHH képviselői, az EduTech szakemberei és a Bethesda Gyermekkórház vezetői közösen dolgoznak azon, hogy megvédjék a gyerekeket a digitális tér veszélyeitől – adta hírül Varga-Bajusz Veronika. A program nemcsak szakmai, hanem társadalmi küldetés is: edukációval, kutatásokkal és kampányokkal segítik a családokat abban, hogy megértsék és kezelni tudják az online világ kihívásait.
Nem csak tiltani, hanem tanítani kell
„A szülő joga a gyermek nevelése, de ebben nekünk is segítséget kell nyújtanunk”
– hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika. Az új program közös kampányokat, edukációs anyagokat és szakmai rendezvényeket hoz, amelyek célja, hogy a családok ne félelemmel, hanem tudással álljanak a digitális kor kihívásai elé. A kezdeményezés üzenete egyértelmű: a gyerekek jövője akkor lesz biztonságos, ha közösen tanulunk meg felelősen élni a technológiával.