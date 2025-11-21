Nagy István: Döbbenetes, hogy a franciák már a háborús áldozatokra készítik fel az embereket

Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán osztotta meg azt a felvételt, amelyben a francia vezérkari főnök meglepő nyíltsággal beszél a háborús felkészülésről és a várhatóan majd a háborúval járó emberveszteségekről.

A magyar agrárminiszter megdöbbenéssel reagált arra a videóra, amelyben Franciaország vezérkari főnöke arról beszél, a franciáknak el kell fogadniuk, hogy „elveszíthetik fiaikat” egy közelgő háborúban (Forrás: Facebook)

Nagy István szerint döbbenetes, hogy francia katonák halálára készítik fel a lakosságot

A magyar miniszter úgy fogalmazott:

Elképesztő és döbbenetes! A francia vezérkari főnök arról beszél, hogy el kell fogadnia a franciáknak, hogy elveszítik a fiaikat a közelgő háborúban.”

A videóban a francia védelmi vezető arról beszél, hogy a francia társadalomnak fel kell készülnie az áldozatokra, mert szerinte csak így lehet „megállítani a moszkvai rezsimet”. A tábornok hangsúlyozza: minden tudásra, gazdasági erőre és demográfiai tartalékra szükség lesz ahhoz, hogy Európa elrettentő erőt mutasson.

Ami hiányzik – és ebben önöknek nagy szerepük van –, az a lelki erő, hogy elfogadjuk: áldozatokat kell hoznunk azért, hogy megvédjük azt, amik vagyunk”

– fogalmaz a felvételen.

A vezérkari főnök emellett arról is beszél, hogy a katonák, akik ma a világ számos pontján szolgálnak, 18 és 27 év közötti fiatalok, akik a francia településekről érkeznek.

A küldetésükben csak akkor fognak helytállni, ha érzik, hogy az ország kitart mellettük. Ha az ország meginog, mert nem kész elfogadni, hogy elveszíti a gyermekeit… akkor veszélyben vagyunk”

– jelentette ki a francia védelmi miniszter az Oroszország elleni európai háborús felkészülés jegyében.