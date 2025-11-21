Nagy István: Döbbenetes, hogy a franciák már a háborús áldozatokra készítik fel az embereket

Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán osztotta meg azt a felvételt, amelyben a francia vezérkari főnök meglepő nyíltsággal beszél a háborús felkészülésről és a várhatóan majd a háborúval járó emberveszteségekről.
Nagy István szerint döbbenetes, hogy francia katonák halálára készítik fel a lakosságot
A magyar miniszter úgy fogalmazott:
Elképesztő és döbbenetes! A francia vezérkari főnök arról beszél, hogy el kell fogadnia a franciáknak, hogy elveszítik a fiaikat a közelgő háborúban.”
A videóban a francia védelmi vezető arról beszél, hogy a francia társadalomnak fel kell készülnie az áldozatokra, mert szerinte csak így lehet „megállítani a moszkvai rezsimet”. A tábornok hangsúlyozza: minden tudásra, gazdasági erőre és demográfiai tartalékra szükség lesz ahhoz, hogy Európa elrettentő erőt mutasson.
Ami hiányzik – és ebben önöknek nagy szerepük van –, az a lelki erő, hogy elfogadjuk: áldozatokat kell hoznunk azért, hogy megvédjük azt, amik vagyunk”
– fogalmaz a felvételen.
A vezérkari főnök emellett arról is beszél, hogy a katonák, akik ma a világ számos pontján szolgálnak, 18 és 27 év közötti fiatalok, akik a francia településekről érkeznek.
A küldetésükben csak akkor fognak helytállni, ha érzik, hogy az ország kitart mellettük. Ha az ország meginog, mert nem kész elfogadni, hogy elveszíti a gyermekeit… akkor veszélyben vagyunk”
– jelentette ki a francia védelmi miniszter az Oroszország elleni európai háborús felkészülés jegyében.