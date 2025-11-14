A Tisza Párt szakértője bevallotta, kiállnak Ukrajnáért mindig, de nem most kéne ezt csinálni a választás miatt!

Sándor Fegyir, a budapesti ukrán nagykövet közölte: Zelenszkij kormányváltást akar. A tiszás szakértő meg elmondta, hogy miért… Mert a Tisza Párt Ukrajna mellett áll – írta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója ahhoz a videóhoz, amit megosztott a Facebook-oldalán.
Itt az igazság! – írta Menczer Tamás ahhoz a videóhoz, amit megosztott a Facebook-oldalán.
Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekben a dolgokban! De lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt!”
– ezt a Tisza párt szakértője, Ruff Bálint vallotta be.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója az előző videójában mutatta be, hogy
Sándor Fegyir, a budapesti ukrán nagykövet közölte: Zelenszkij kormányváltást akar. A tiszás szakértő meg elmondta, hogy miért… Mert a Tisza Párt Ukrajna mellett áll.
Nekik Ukrajna, nekünk Magyarország az első! Válassz! – hangsúlyozta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!