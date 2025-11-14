Hírlevél

Ukrajna

A Tisza Párt szakértője bevallotta, kiállnak Ukrajnáért mindig, de nem most kéne ezt csinálni a választás miatt!

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Sándor Fegyir, a budapesti ukrán nagykövet közölte: Zelenszkij kormányváltást akar. A tiszás szakértő meg elmondta, hogy miért… Mert a Tisza Párt Ukrajna mellett áll – írta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója ahhoz a videóhoz, amit megosztott a Facebook-oldalán.
UkrajnaMagyar Péter politikájaTisza PártMagyar Péteréktisza pártiRuff BálintSándor FegyirZelenszkijMenczer TamásMagyar Péter

Itt az igazság! – írta Menczer Tamás ahhoz a videóhoz, amit megosztott a Facebook-oldalán.

Ruff Bálint, a Tisza párt szakértője

Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekben a dolgokban! De lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni a választás miatt!”

– ezt a Tisza párt szakértője, Ruff Bálint vallotta be.  

A kormánypártok kommunikációs igazgatója az előző videójában mutatta be, hogy 

Sándor Fegyir, a budapesti ukrán nagykövet közölte: Zelenszkij kormányváltást akar. A tiszás szakértő meg elmondta, hogy miért… Mert a Tisza Párt Ukrajna mellett áll.

Nekik Ukrajna, nekünk Magyarország az első! Válassz! – hangsúlyozta Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében. 

