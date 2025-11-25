Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Irányt váltott a 3I/ATLAS? Döbbenetes kijelentést tett a Harvard fizikusa

Latorcai Csaba

Itt a vége a találgatásoknak! Nyilvánosságra hozták a fővárosi korrupciós botrányról szóló jelentést

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány jelentése szerint a Budapest Brand pénzügyi és számviteli működése több ponton eltér a vonatkozó jogszabályoktól, valamint a saját belső előírásaitól, és nem felel meg a közpénzek ésszerű, felelős felhasználásának sem. A dokumentumra Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes hívta fel a figyelmet. Mutatjuk a Domokos-jelentést!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Latorcai CsabaBudapest BrandKarácsony Gergelykorrupció

A Domokos-jelentés alapján a feltárt kockázatok jogi, pénzügyi és reputációs szempontból egyaránt jelentősen magasak. A jelentés szerint a Karácsony Gergelyhez köthető mintaprojekt működését utólag módosított prémiumcélok, túlárazások, drága parkolási kiadások és különféle könyvelési megoldások is jellemezhették.

Domokos-jelentés, Karácsony Gergely fémből készült közvécével pózol a Blaha Lujza téren 2022 decemberében (kép forrása: Facebook/KaracsonyGergely)
A Domokos-jelentés nyilvánosságra került

„Felháborító! A sajtóban kiszivárgott cikkek bagatellizálják, a Domokos-jelentés azonban ennél sokkal súlyosabb: 

Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak, luxusparkolóval és több százmilliós tanácsadói szerződésekkel.

A közpénz ég, a felelős vezetés pedig továbbra is hiányzik. A jelentést a mai nappal nyilvánossá tettük – a budapestieknek tudniuk kell az igazságot!" – írta a posztjában Latorcai Csaba. 

A jelentés teljes terjedelmében ITT érhető el! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!