Itt a vége a találgatásoknak! Nyilvánosságra hozták a fővárosi korrupciós botrányról szóló jelentést

A Domokos-jelentés alapján a feltárt kockázatok jogi, pénzügyi és reputációs szempontból egyaránt jelentősen magasak. A jelentés szerint a Karácsony Gergelyhez köthető mintaprojekt működését utólag módosított prémiumcélok, túlárazások, drága parkolási kiadások és különféle könyvelési megoldások is jellemezhették.

A Domokos-jelentés nyilvánosságra került

„Felháborító! A sajtóban kiszivárgott cikkek bagatellizálják, a Domokos-jelentés azonban ennél sokkal súlyosabb:

Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak, luxusparkolóval és több százmilliós tanácsadói szerződésekkel.

A közpénz ég, a felelős vezetés pedig továbbra is hiányzik. A jelentést a mai nappal nyilvánossá tettük – a budapestieknek tudniuk kell az igazságot!" – írta a posztjában Latorcai Csaba.

A jelentés teljes terjedelmében ITT érhető el!