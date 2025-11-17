Dömötör Csaba: A világ élvonalában a magyar szívgyógyászat

Dömötör Csaba a Facebook oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy egy új, nagy fejlesztés valósult meg magyar egészségügyben azzal, hogy elkészült a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új épülete.

Átadták a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új épületét – jelentette be közösségi oldalán Dömötör Csaba. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a fejlesztés nemcsak az ellátás, hanem a kutatás és az orvosképzés szempontjából is óriási előrelépés, amely tovább erősíti Magyarország helyét az egészségügyi világélvonalban. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Dömötör Csaba: A Városmajori Klinika ma már a világ legjobbjai között szerepel



A fideszes európai parlamenti képviselő szerint az ú kórházi épületet a legmodernebb, világszínvonalú technológiákkal szerelék fel.

A legkorszerűbb CT- és MR-berendezések, modern laborok, kibővített intenzív egységek és ambulanciák vannak, amik mind a betegek lehető legmagasabb színvonalú ellátást szolgálják”

- írta a politikus kiemelve, hogy a fejlesztés nemcsak a mindennapi betegellátásban hoz áttörést, hanem a kutatásban és az orvosképzésben is új távlatokat nyit.

A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája ugyanis már évek óta az ország és a régió vezető intézménye, amely számos nemzetközi együttműködésben vesz részt, és olyan szívsebészeti és érgyógyászati beavatkozásokat végez, amelyek korábban csak néhány nagy nyugat-európai centrumban voltak elérhetők.

A Városmajori Klinika ma már a világ legjobbjai között szerepel, és ehhez most megújult környezetet is kapott”

- hangsúlyozta Dömötör Csaba.