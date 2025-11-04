Dömötör Csaba: Az Economist új címlapja is bizonyítja, hogy a háborúpárti elit Európával fizettetné meg a háború árát

A Fidesz EP-képviselője, Dömötör Csaba videós bejegyzésben reagált az Economist lapnak arra a legújabb címlapjára és szerkesztőségi állásfoglalására, amely szerint „Európa nagy lehetősége” a háború folytatása és Ukrajna további finanszírozása.

Az Economist legfrissebb számának háborúpárti üzenete újabb figyelmeztetés - véli Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Dömötör Csaba szerint a liberális pénzügyi elit ismét azt akarja elérni, hogy Európa vállalja magára Ukrajna finanszírozását, miközben a kontinens gazdasága stagnál, az emberek pedig békét akarnak, nem újabb hiteleket és szankciókat.

Dömötör Csaba szerint a háborúpárti brüsszeli körök Európát akarják fizetőgéppé tenni Ukrajna háborújában

A brit lap borítóján euróbankjegyekből kirakott katonai sisak látható, ami Dömötör szerint tökéletesen kifejezi a háborúpárti elit gondolkodását.

Nézzétek meg ezt a címlapot. Az áll rajta, hogy Európa lehetősége, és láthattok rajta egy katonai sisakot is, euró bankjegyekkel kirakva. Most ez az Economist címlapja. Mi is lenne ez a nagy lehetőség? A szerkesztőségi állásfoglalásban azt írják, hogy lehet, hogy kiürülőben van a kassza, de Európának rá kellene tennie egy lapáttal és még többet kellene költenie a háborúra”

- mondta a politikus.

Dömötör szerint az Economist a „liberális pénzügyi elit fő szócsöve”, ezért amit megfogalmaz, azt Brüsszel általában rövid időn belül megpróbálja végrehajtani. A cikkben a szerkesztőség elismeri, hogy Ukrajnának februárig elfogyhat a pénze, az Egyesült Államok pedig már nem akarja finanszírozni a háborút.

Washington béketárgyalásokat akar, Ukrajna pedig már nem tud hitelt felvenni, mert megduplázódott az államadóssága, elérte a 110 százalékot. Így hát marad Európa, amelynek 390 milliárd dollárt kellene előteremtenie a következő négy évben. Ez forintban 131 ezer milliárd – brutális összeg”

- hangsúlyozta Dömötör Csaba, aki szerint a brüsszeli háborúpárti vonal továbbra sem veszi figyelembe, hogy az európai gazdaság már így is szenved a szankciók következményeitől. A német ipari termelés egy év alatt 4 százalékkal esett vissza, a kontinens gazdasága stagnál, miközben Oroszország „a pénzénél van”.

Az Economist azt írja, hogy Európának nem szabad szégyenlősnek lennie, és meg kell nyernie a háborút. Az teljesen hidegen hagyja őket, hogy az európaiak többsége békét akar, nem pedig újabb háborús hiteleket.”

- tette hozzá a Fidesz EP-képviselője.